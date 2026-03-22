Загальні втрати особового складу вже давно перевищили мільйон. Про актуальні втрати на 22 березня розповіли у Генштабі.
Які втрати ворога на 22 березня?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб;
- танків – 11 793 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 263 (+1);
- артилерійських систем – 38 638 (+30);
- РСЗВ – 1 694 (+3);
- засобів ППО – 1 336 (+3);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 190 870 (+1 885);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 639 (+121);
- спеціальної техніки – 4 098 (+2).
Втрати ворога на 22 березня / Інфографіка Генштабу
Яких ще значних втрат зазнали росіяни за останній час?
Сили оборони України пошкодили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Відомо, що цей борт перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.
20 березня українські військові збили російський вертоліт Ка-52 на Покровському напрямку за допомогою FPV-дрона. Цей трофей є важливий, адже вертоліт здатний уражати як броньовану, так і неброньовану техніку, живу силу противника, а також повітряні цілі безпосередньо на полі бою.
Українські Сили оборони 16 та 17 березня атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії. Внаслідок атаки були знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.