Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що після знищення росіяни перестали використовувати А-50 проти України.
Скільки літаків А-50У залишилось у Росії?
Зверніть увагу! А-50 може виявити бомбардувальники на відстані до 650 кілометрів. Його створили у 1989 році для виявлення та супроводу повітряних сил, а також оповіщення. За даними відкритих джерел, вартість такого літака становить 330 мільйонів доларів.
А-50 створений на базі транспортного літака Іл-76. Всього їх виготовили близько 12 одиниць, і частина з них уже вийшла з ладу через вік. Україна вже вражала обидва заводи, що спеціалізуються на їх ремонті, – в Новгородській області та в Таганрозі.
Модернізована версія А-50У, із сучасною електронікою, була виготовлена лише у 7 екземплярах компанією "Алмаз-Антей". Один з цих літаків Україна пошкодила на аеродромі в Мачулищах, а другий знищила взимку 2024 року, імовірно за допомогою старого зенітного комплексу С-200.
Досі незрозуміло, як С-200 збив цей літак, адже за характеристиками система не повинна була спрацювати. Причому екіпажі помітили ракети в останній момент, коли було вже пізно. Зараз А-50У залишилося 4 літаки, і поки точно невідомо, чи був уражений саме А-50У, чи старіша версія,
– пояснив Криволап
Літак А-50У є фактично летючим командним пунктом, який здатний виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів і одночасно супроводжувати близько 100 об’єктів, хоча за офіційними даними – 200.
На борту постійно діє команда з 9 – 12 операторів, є навіть кімната для відпочинку. Після того як з літака прибрали радянське обладнання, вільного місця стало більше.
"Це не найкращий літак свого класу, бо замість електронного керування променем там стоїть технологічно застаріла обертова шайба. В іншому це непоганий далекобійний розвідник", – сказав Криволап.
Що ще відомо про втрати ворога?
Росіяни повідомили про знищення гелікоптера Ка-52, під час якої загинув один член екіпажу. Однак офіційного підтвердження поки немає. Ка-52 – це бойовий вертоліт армійської авіації, який виконує роль командирської машини.
Спецпідрозділ ГУР "Примари" уразив низку об’єктів армії РФ, що знаходилися в Криму. Унаслідок атаки було знищено новітній ворожий комплекс "Валдай".
Окрім того, у Брянську знищили завод "Кремній Ел", де виробляли компоненти до більшості російських крилатих ракет.