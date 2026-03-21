Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що після знищення росіяни перестали використовувати А-50 проти України.

Скільки літаків А-50У залишилось у Росії?

Зверніть увагу! А-50 може виявити бомбардувальники на відстані до 650 кілометрів. Його створили у 1989 році для виявлення та супроводу повітряних сил, а також оповіщення. За даними відкритих джерел, вартість такого літака становить 330 мільйонів доларів.

А-50 створений на базі транспортного літака Іл-76. Всього їх виготовили близько 12 одиниць, і частина з них уже вийшла з ладу через вік. Україна вже вражала обидва заводи, що спеціалізуються на їх ремонті, – в Новгородській області та в Таганрозі.

Модернізована версія А-50У, із сучасною електронікою, була виготовлена лише у 7 екземплярах компанією "Алмаз-Антей". Один з цих літаків Україна пошкодила на аеродромі в Мачулищах, а другий знищила взимку 2024 року, імовірно за допомогою старого зенітного комплексу С-200.

Досі незрозуміло, як С-200 збив цей літак, адже за характеристиками система не повинна була спрацювати. Причому екіпажі помітили ракети в останній момент, коли було вже пізно. Зараз А-50У залишилося 4 літаки, і поки точно невідомо, чи був уражений саме А-50У, чи старіша версія,

– пояснив Криволап

Літак А-50У є фактично летючим командним пунктом, який здатний виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів і одночасно супроводжувати близько 100 об’єктів, хоча за офіційними даними – 200.

На борту постійно діє команда з 9 – 12 операторів, є навіть кімната для відпочинку. Після того як з літака прибрали радянське обладнання, вільного місця стало більше.

"Це не найкращий літак свого класу, бо замість електронного керування променем там стоїть технологічно застаріла обертова шайба. В іншому це непоганий далекобійний розвідник", – сказав Криволап.

