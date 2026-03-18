Крім того, бійці ліквідували ворожу станцію постановки радіоперешкод. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ.
Дивіться також Йшли в штурм на конях: "Мадяр" розповів, як на Запоріжжі зірвали наступ і ліквідували 900 росіян
Що відомо про ліквідацію російських об'єктів?
За два тижні березня спецпідрозділ ГУР "Примари" успішно уразив низку важливих для російської армії об'єктів, розташованих у Криму. Атака була спрямована на послаблення ППО та інфраструктури ворога.
Бійці розтрощили ще один новітній ворожий комплекс, який виявляє та знешкоджує малорозмірні БпЛА.
Серед інших знищених цілей:
- станція постановки радіоперешкод,
- ретранслятор для БпЛА типу "Гєрань" / "Гєрбєра",
- комплекс навігаційної системи "Глонас".
Крім того, розвідники прямо на ходу атакували два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.
Знищення російських об'єктів спецпідрозділом ГУР: дивіться відео "Примар"
Якими є нещодавні втрати ворога?
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що за півтори доби українські сили ліквідували понад 900 російських військових. Ті намагались скористатись погодними умовами й провести штурми на Донеччині та Запоріжжі, втім оборонці зірвали усі плани.
За добу 18 березня ворог втратив понад 1 700 солдатів, ще 3 танки, 11 броньованих машин та 29 артилерійських систем.
Лише за лютий 2026 року Сили оборони знищили 678 окупантів, 120 одиниць озброєння та військової техніки та 19 інших цілей одним типом озброєння – дистанційним мінуванням.