Крім того, бійці ліквідували ворожу станцію постановки радіоперешкод. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ.

Що відомо про ліквідацію російських об'єктів?

За два тижні березня спецпідрозділ ГУР "Примари" успішно уразив низку важливих для російської армії об'єктів, розташованих у Криму. Атака була спрямована на послаблення ППО та інфраструктури ворога.

Бійці розтрощили ще один новітній ворожий комплекс, який виявляє та знешкоджує малорозмірні БпЛА.

Серед інших знищених цілей:

станція постановки радіоперешкод,

ретранслятор для БпЛА типу "Гєрань" / "Гєрбєра",

комплекс навігаційної системи "Глонас".

Крім того, розвідники прямо на ходу атакували два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.

