Крім того, бійці ліквідували ворожу станцію постановки радіоперешкод. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ.

Дивіться також Йшли в штурм на конях: "Мадяр" розповів, як на Запоріжжі зірвали наступ і ліквідували 900 росіян

Що відомо про ліквідацію російських об'єктів?

За два тижні березня спецпідрозділ ГУР "Примари" успішно уразив низку важливих для російської армії об'єктів, розташованих у Криму. Атака була спрямована на послаблення ППО та інфраструктури ворога.

Бійці розтрощили ще один новітній ворожий комплекс, який виявляє та знешкоджує малорозмірні БпЛА.

Серед інших знищених цілей:

  • станція постановки радіоперешкод,
  • ретранслятор для БпЛА типу "Гєрань" / "Гєрбєра",
  • комплекс навігаційної системи "Глонас".

Крім того, розвідники прямо на ходу атакували два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.

Знищення російських об'єктів спецпідрозділом ГУР: дивіться відео "Примар"

Якими є нещодавні втрати ворога?

  • Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що за півтори доби українські сили ліквідували понад 900 російських військових. Ті намагались скористатись погодними умовами й провести штурми на Донеччині та Запоріжжі, втім оборонці зірвали усі плани.

  • За добу 18 березня ворог втратив понад 1 700 солдатів, ще 3 танки, 11 броньованих машин та 29 артилерійських систем.

  • Лише за лютий 2026 року Сили оборони знищили 678 окупантів, 120 одиниць озброєння та військової техніки та 19 інших цілей одним типом озброєння – дистанційним мінуванням.