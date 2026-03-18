Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 18 березня?
- особового складу – близько 1 282 570 (+1710) осіб;
- танків – 11 786 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 229 (+11);
- артилерійських систем – 38 506 (+29);
- РСЗВ – 1 688 (+0);
- засобів ППО – 1 333 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 184 333 (+1989);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83 974 (+230);
- спеціальної техніки – 4 091 (+0).
Втрати ворога на 18 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат завдають противнику?
- Загалом у лютому Сили оборони України знищили 678 росіян за допомогою інженерних загороджень та дистанційного мінування, яке здійснювали за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів.
- Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія почала втрачати 30 – 35 тисяч осіб на місяць через безпілотники – FPV та інші, які українські військові активно використовують на полі бою.
- До слова, нещодавно підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти військової логістики окупантів. Під ударом опинилися, зокрема, склади зберігання БпЛА та матеріально-технічного забезпечення.