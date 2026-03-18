Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери России на 18 марта?

  • личного состава – около 1 282 570 (+1710) человек;
  • танков – 11 786 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 229 (+11);
  • артиллерийских систем – 38 506 (+29);
  • РСЗО – 1 688 (+0);
  • средств ПВО – 1 333 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 184 333 (+1989);
  • крылатых ракет – 4 468 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 83 974 (+230);
  • специальной техники – 4 091 (+0).

Потери врага на 18 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери наносят противнику?

  • Всего в феврале Силы обороны Украины уничтожили 678 россиян с помощью инженерных заграждений и дистанционного минирования, которое осуществляли с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия начала терять 30 – 35 тысяч человек в месяц из-за беспилотников – FPV и других, которые украинские военные активно используют на поле боя.
  • К слову, недавно подразделения Сил обороны Украины поразили объекты военной логистики оккупантов. Под ударом оказались, в частности, склады хранения БпЛА и материально-технического обеспечения.