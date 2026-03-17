Такою думкою з 24 Каналом поділився ветеран армії США Раян МакБет, додавши, що солдат, який кілька разів не поїв, перетворюється у мародера. Також ми бачили, як швидко впала армія сирійського диктатора Башара Асада.

Коли у Росії може початися бунт?

Армія Асада не витримала повстання людей. Там багато солдатів платили своїм командирам, щоби залишатися у списках військових, але насправді йшли працювати. Вони віддавали своїм командирам за це кошти.

Ці солдати йшли працювати, але не були на передовій, хоча все одно були у списках підрозділу. Якщо це відбувається масово, то невдовзі у вас залишаться тільки бідні люди, які не мають змоги заплатити,

– наголосив ветеран армії США,

Можна легко уявити, як деякі російські командири беруть гроші у солдатів, щоб стати операторами дронів або залишитися на командному пункті. А солдатів, які не можуть собі дозволити дати хабаря, відправляються воювати.

"Тож цілком можливо, що спалахне народний бунт, особливо, якщо солдати вже не зможуть утримувати лінію фронту. Тоді люди, які заплатили командиру гроші, щоб не йти на передову, все одно почують, що мусять воювати, бо більше не залишиться нікого", – підкреслив Раян МакБет.

Якщо це відбуватиметься масово, то ми побачимо принаймні поодинокі осередки повстання.

Зверніть увагу! Журналістка Лариса Волошина вважає, що попри всі заяви Путіна про необмежений людський ресурс, він все одно може закінчитися. Втрати Росії зростають, що спонукає відправляти на війну не лише чоловіків із тюрем, але й жінок. Кампанія з вербування також розпочалася у російських вузах.

