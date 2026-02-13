Це вказує на те, що у Росії дефіцит ресурсу для поповнення армії контрактниками, зазначають джерела 24 Каналу.

Що обіцяють російським студентам?

Після масового вербування зеків з колоній уже не надходить необхідна кількість "добровольців".

Тож новий фронт рекрутингу поширився на навчальні заклади, зокрема технікуми, коледжі, університети.

У 2022 – 2024 роках кадрову діру в штурмових підрозділах затуляли завербованими зеками – колонії перетворилися на пункти рекрутингу. Станом на 2026 рік цей ресурс вичерпано: багато з них загинули, нові охочі майже не йдуть. Логіка авторитарної системи проста – де брати нових? Відповідь: там, де люди молоді, залежні від держави та ще не встигли набути життєвого досвіду,

– зазначили джерела.

Студентам малюють картину легкої, високотехнологічної та високооплачуваної служби у "військах безпілотних систем", мільйонні виплати та академвідпустку.

Втім, батьки і самі студенти скаржаться, що насправді обіцяний тил перетворюється на передову.

Один із подібних випадків рекрутингу стався у грудні 2025 року у Північно-Кавказькому федеральному університеті, де відбулася зустріч студентів з представниками пункту відбору на контрактну службу.

Тема – служба в новому роді військ, військах безпілотних систем "в рамках підтримки сво".

Аналогічно було і в Новосибірському державному архітектурно будівельному університеті у листопаді 2025 - – січні 2026 років, де проводили профорієнтаційні зустрічі з Міноборони.

Студентам показували дрони, обіцяли службу в "унікальному" підрозділі та "можливість отримати актуальну професію".

По суті відбувається масовий набір на контракти, де обіцяють в середньому від 1,9 до 4,7 мільйона рублів одноразової виплати залежно від регіону, відсутність штурмів, супровід і навіть прийом з певними захворюваннями,

– зауважують джерела.

Особливу увагу акцентують на тому, що "студенти – це мізки, схильні до роботи з сучасними технологіями", а тому держава нібито "ні в якому разі такий ресурс на штурм не відправить".

Що насправді відбувається зі студентами?

У соцмережах батьки розповідають, що відбувається насправді.

Усюди повторюваний шаблон.

"Наш теж так попав, результат штурм і додому грузом 200. Хлопцю 23 роки було! Сволочі", – пише користувачка Діана під дописом, який назбирав 3398 лайків.

У нас зараз ходять по коледжах і навіть дівчат заманюють типу волонтер-медик, ага, так ми й повірили,

– також зазначила Людмила.

Що розповідають батьки російських студентів / Фото джерел 24 Каналу

Про обіцяні "золоті гори" розповідає ще одна росіянка.

"Сину тільки-но виповнилося 18, пообіцяли красиво, в очі клялися, що син потрапить у ВДВ, буде в частині служити строкову. Через тиждень опинився на СВО", – стверджує вона.

А у батьківському чаті росіяни кажуть, що "дуже страшно, що відбувається взагалі у світі".

Батьки фіксують шок: їхні діти виходять з аудиторій після таких зустрічей емоційно розбиті, дзвонять додому зі словами "мама, як взагалі так можна, ми ж студенти".

"Приведи друга за винагороду"

Окрім державної агітації у Росії з'явилася ще й система приватного рекрутингу на війну під умовною назвою "приведи друга за винагороду".

Офіційна винагорода за особу досягає 500 тисяч рублів.

Така ситуація породила цілу індустрію приватного рекрутингу на державну війну. По всій Росії дошки оголошень, білборди та під'їзди наповнені оголошеннями про контрактну службу,

– пишуть джерела.

Оголошення різні: від "служби по охороні об'єкта в тилу для тих, хто старше 45" до "тилової служби в безпілотних військах для студентів".

Цікаво, що часто на таких оголошеннях стоїть один і той самий номер телефону.

Усюди запевняють, що на штурми не відправлятимуть. Ці слова іноді навіть виносять у назву вакансії.

Вакансії у російській армії / Фото джерел 24 Каналу

"Якщо підсумувати сотні оголошень від рекрутингових агентств, вимальовується дивовижна картина. Здається, ніби російська армія не має гострої потреби в нових штурмовиках. А от на значно менш ризиковані посади новобранці потрібні настільки конче, що війська готові брати на них навіть людей із гепатитом та ВІЛ-інфекцією – аби тільки прийшли й записалися", – зауважують джерела.

Але завдання рекрутингового агентства – за будь-яких гарантій і обіцянок довести людину до військкомату, аби та підписала контракт.

За нового контрактника рекрутер отримує від держави премію в розмірі до пів мільйона російських рублів, а це приблизно 250 тисяч гривень.

Чому студенти?

Студенти для Росії – ідеальний ресурс. Вони молоді, часто без досвіду, а ще залежні від системи – бояться відрахування, втратити місце у гуртожитку чи не отримати диплом.

Для тих, хто провалює сесію або боїться втратити місце, є психологічний гачок – обіцянка академвідпустки та відновлення після року служби.

Втім, обіцянки рекрутерів не мають юридичної сили після підписання контракту.

Реальність проявляється в зоні бойових дій — і тоді підпис "не штурма" перетворюється на команду "на штурм!"

– зазначають джерела.

Якщо у колоніях мотивацією було помилування, то в університетах та технікумах – мільйонні гонорари, казки про "безпечну" службу та обіцянки "керувати небом".

Але в обох випадках суть та сама – довести людину до підпису, після чого всі гарантії перетворюються на пил.

Тож доки у закладах освіти тривають офіційні зустрічі, а батьки у відчаї, російська влада продовжує полювати на новий мобілізаційний ресурс на фоні офіційної бравади про відсутність необхідності у мобілізації.

