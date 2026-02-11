Про це високопоставлений чиновник НАТО заявив на брифінгу кореспондентці DW.

Яких втрат зазнає Росія на війні в Україні?

Чиновник повідомив, що лише у 2025 році втрати російської армії на війні в Україні становили близько 400 тисяч осіб убитими чи пораненими.

У НАТО звернули увагу на надзвичайно високу частку загиблих серед загальних втрат Росії. Там наголосили, що Москва зазнає непропорційно великих втрат, які свідчать про серйозні проблеми в організації бойових дій.

Ми здивовані часткою загиблих у російських втратах. Росіяни зазнають непропорційно високих втрат, вони зазнають надзвичайно важких втрат,

– зазначив представник Альянсу.

Серед причин такої статистики в НАТО називають слабкий рівень медичного забезпечення на передовій.

Що відомо про нещодавні втрати Росіян?