Про це високопоставлений чиновник НАТО заявив на брифінгу кореспондентці DW.
Яких втрат зазнає Росія на війні в Україні?
Чиновник повідомив, що лише у 2025 році втрати російської армії на війні в Україні становили близько 400 тисяч осіб убитими чи пораненими.
У НАТО звернули увагу на надзвичайно високу частку загиблих серед загальних втрат Росії. Там наголосили, що Москва зазнає непропорційно великих втрат, які свідчать про серйозні проблеми в організації бойових дій.
Ми здивовані часткою загиблих у російських втратах. Росіяни зазнають непропорційно високих втрат, вони зазнають надзвичайно важких втрат,
– зазначив представник Альянсу.
Серед причин такої статистики в НАТО називають слабкий рівень медичного забезпечення на передовій.
Що відомо про нещодавні втрати Росіян?
За останню добу на фронті Сили оборони ліквідували понад 800 ворожих солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 249 380 військових, 11 661 танк і 24 020 бойових броньованих машин.
Втім російська армія втрачає не лише у зоні бойових дій – Сили оборони завдають успішних ударів по важливих об'єктах на території країни-агресорки та тимчасово окупованих територіях.
Так, 11 лютого українці уразили нафтопереробний завод "Волгоградський". Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
У Криму уражено склад пально-мастильних матеріалів противника. У Запорізькій області уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. На окупованій території Херсонської області в районі села Воскресенське Генічеського району уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".