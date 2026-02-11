Об этом высокопоставленный чиновник НАТО заявил на брифинге корреспонденту DW.
Какие потери понесет Россия на войне в Украине?
Чиновник сообщил, что только в 2025 году потери российской армии на войне в Украине составили около 400 тысяч человек убитыми или ранеными.
В НАТО обратили внимание на чрезвычайно высокую долю погибших среди общих потерь России. Там отметили, что Москва несет непропорционально большие потери, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в организации боевых действий.
Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери,
– отметил представитель Альянса.
Среди причин такой статистики в НАТО называют слабый уровень медицинского обеспечения на передовой.
Что известно о недавних потерях россиян?
За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 800 вражеских солдат. А с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 249 380 военных, 11 661 танк и 24 020 боевых бронированных машин.
Впрочем российская армия теряет не только в зоне боевых действий – Силы обороны наносят успешные удары по важным объектам на территории страны-агрессора и временно оккупированных территориях.
Так, 11 февраля украинцы поразили нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский". В результате атаки вспыхнул пожар.
У Крыму поражен склад горюче-смазочных материалов противника. У Запорожской области поражен склад материально-технического обеспечения врага. На оккупированной территории Херсонской области в районе села Воскресенское Генического района поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".