Об этом высокопоставленный чиновник НАТО заявил на брифинге корреспонденту DW.

Какие потери понесет Россия на войне в Украине?

Чиновник сообщил, что только в 2025 году потери российской армии на войне в Украине составили около 400 тысяч человек убитыми или ранеными.

В НАТО обратили внимание на чрезвычайно высокую долю погибших среди общих потерь России. Там отметили, что Москва несет непропорционально большие потери, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в организации боевых действий.

Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери,

– отметил представитель Альянса.

Среди причин такой статистики в НАТО называют слабый уровень медицинского обеспечения на передовой.

Что известно о недавних потерях россиян?