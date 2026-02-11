Владимир Зеленский сделал заявление в своем телеграмм-канале после очередного удара России по Харькову, где погиб человек.

Президент подчеркнул, что каждый такой удар подрывает доверие ко всем переговорам и обещаниям России. Он отметил, что давление на врага недостаточно. И только жесткие санкции для врага и гарантии безопасности для Украины смогут гарантировать мир.

Российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и в дальнейшем. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что нам нужно усиливать системы ПВО. Только пакеты поддержки устойчивости Украины и ответственность России за совершенные преступления могут стать предпосылками защиты жизни страны и ее граждан.

