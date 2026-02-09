Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, какие инструменты давления имеет Вашингтон, чтобы заставить Москву и Киев пойти на уступки в переговорах. Он объяснил, какие силы, кроме США, способны повлиять на ход войны в Украине.

Какие методы давления Трампа на Украину?

Клочок заметил, что США имеют важный механизм давления на Украину – не предоставлять оружие нашей стране. Они якобы не отказывают в военной поддержке, однако Трамп неоднократно подчеркивал, что никаких бесплатных пакетов вооружении не будет передавать Украине, как это было во времена Джозефа Байдена. Сейчас, если Украина хочет получать американское оружие, то пусть его покупают для нее европейцы.

В то же время европейцам нужно определиться, по его мнению, насколько серьезно они готовы поддерживать Украину. Потому что, например, с принятием 20-го пакета санкций против России они не спешат. Так же как и с выделением Украине дополнительного финансирования на 2026 – 2027 годы в размере 90 миллиардов евро.

"Поэтому ситуация крайне непростая и сейчас она развивается по той же стратегии, как ее начал Байден: чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла. И продолжительность войны в определенной степени определяет, в частности, то, насколько Европа будет быстро реагировать на эти вызовы", – подчеркнул он.

Реально ли соблюдение дедлайна?

Относительно давления на Россию со стороны Трампа, то он готов подписать крупные торговые соглашения с Москвой и отменить американские санкции, если она пойдет на остановку войны в Украине.

Это очень циничная игра с его стороны, но Трамп отстаивает свой американский интерес. И поэтому он определил четкий дедлайн по мирному соглашению. Если он не будет выполнен, в частности со стороны Европы, тогда разговор и с европейцами будет другой по вопросу ее безопасности,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Насколько реальным будет соблюдение этих дедлайнов, вопрос, по его словам, сложный. Например, Трамп заявлял, что остановит войну в Украине, как только занял президентское кресло в январе 2025 года. Однако Путин требовал вещи, на которые Украина не могла пойти. Затем дедлайны со стороны Трампа постоянно откладывались.

Также ключевым вопросом остаются гарантии безопасности для Украины. Если Владимир Зеленский говорит со стороны США они сформированы на 100%, то европейцы пока не сформировали соответствующий документ,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Он добавил, что во многом ход войны будет зависеть от Европы не менее, чем от Соединенных Штатов.

