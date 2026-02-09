Об этом сообщает NBC News. Но инструмент, который предлагает Трамп, никак не меняет сами основы войны.

Как Трамп пытается давить на Украину?

Он устанавливает жесткие сроки, как это было в Газе или Иране. Мол, надо решить проблему в течение короткого времени.

Но в Украине это не работает. Хотя бы потому, что "мир за 24 часа" не наступил.

Все сроки, которые устанавливала Америка до этого, ни к чему не привели. Перемирия нет, мирное соглашение не заключено.

Теперь речь идет о желании США завершить войну до июня. Как рассказал Владимир Зеленский, Вашингтон продвигает четкий график переговоров. Говорили о возможной трехсторонней встрече в США, и пока не ясно, состоится ли она.

Эксперты, с которыми общалось NBC News, не видят признаков, чтобы война завершилась до лета. Они предостерегают, что звонки Путина Трампу тормозят любой прогресс. Поэтому и Украина, и Россия не уступают и надеются, что другая сторона не выдержит.

Так мир может наступить до лета?

По данным Reuters, США хотят, чтобы мирное соглашение было подписано уже в марте. Его якобы планируют вынести на всеукраинский референдум, который должен состояться одновременно с национальными выборами.

Возможным сроком проведения выборов называют май. Но такая спешка таит в себе опасность.