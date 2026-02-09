Об этом говорится в публикации Financial Times.

Как Путин врет об "успехах" в Украине?

В материале журналист и исследователь Питер Померанцев отмечает, что в российской версии событий война давно вышла за пределы Украины и подается как глобальное противостояние между Россией и Западом, а также "исторически обреченными демократиями".

Внутри России этот нарратив подкрепляют заявлениями о якобы устойчивости экономики, "преодоление санкционного давления" и "стратегической инициативе" российской армии на поле боя.

Или мы освобождаем эти территории силой, или украинские войска оставляют их,

– заявляет российский лидер.

Аналитики отмечают, что информационное пространство стало полноценным полем боя. Россия активно транслирует свою версию войны за границу, пытаясь создать ощущение неизбежности собственной победы, а не опираться на проверенные факты.

В то же время, несмотря на демонстрацию силы, внутри России накапливаются серьезные проблемы. Экономическая модель, держащаяся на военных расходах и нефтяных доходах, сталкивается с ростом дефицита бюджета и инфляции.

Кстати, аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов подчеркнул в эфире 24 Канала, что российская экономика испытывает серьезные проблемы, в частности из-за многочисленных пакетов санкций Европы. По словам эксперта, прогнозируется, что российский рынок перестанет быть платежеспособным, а экономика – функционировать.

Также усиливается давление на систему набора в армию, растет недовольство скрытой мобилизацией и финансовыми поборами.

"Солдаты жалуются, что примерно 50 – 70% их дохода идет на взятки командирам", – говорится в оценках экспертов.

На международной арене кремлевский нарратив также дает сбои. Потеря союзников, провалы гибридных кампаний и сопротивление обществ в Европе свидетельствуют об ограниченной эффективности российского влияния, даже несмотря на значительные вложенные ресурсы.

Эксперты сходятся во мнении, что слабые места кремлевской пропаганды становятся очевидными при комплексном анализе. Поэтому ключевой задачей для Украины и ее партнеров остается демонстрация этих разногласий и формирование собственного нарратива устойчивости и решимости.

