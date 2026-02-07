Растут финансовые проблемы, в частности значительный бюджетный дефицит. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о возможной паузе в войне?

По словам Зеленского, по данным украинской разведки и отчетов российского Центробанка, дефицит бюджета России в 2025 год превышал 100 миллиардов долларов, хотя в отчетах указано лишь более 80 миллиардов. Часть выплат была перенесена на текущий год, что уменьшило официальные цифры.

Президент также обратил внимание на проблемы в российской армии. Уровень пополнения личного состава составляет около 40 тысяч человек в месяц, но не все они направляются на передовую. В то же время Россия ежемесячно теряет 30 – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными.

По прогнозу Зеленского, в ближайшие месяцы Россия может потерять 100 – 120 тысяч военных на передовой, а дефицит кадров и денег не позволит быстро его восполнить.

Президент подчеркнул, что Путину придется принимать жесткие решения. Одним из вариантов является большая мобилизация, которая станет необратимым процессом и будет иметь значительное влияние на российское общество и самого президента России.

Я не верю, что он остановит войну в ближайшее время,

– сказал Зеленский.

