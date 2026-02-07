Благодаря блестящей работе украинских военных – оккупанты снова понесли потери. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие цели попали под удар?

По предварительным данным, была поражена нефтебаза "Балашово" в Саратовской области России. Сейчас результаты удара уточняются.

На временно оккупированной территории Запорожской области зафиксировано поражение пункта управления беспилотниками врага в районе населенного пункта Ровнополье, а также скопления оккупантов в районе Дорожнянки.

Кроме того, в Донецкой области в районе населенного пункта Ялта поражено расположение ремонтного подразделения российских войск. В районе Николаевки также уничтожен пункт управления БпЛА, а вблизи Полтавки – реактивную систему залпового огня противника.

В Белгородской области России, в районе населенного пункта Дроновка, зафиксировано поражение места сосредоточения личного состава врага.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. В Силах обороны отметили, что и в дальнейшем будут осуществлять меры для ослабления боевого потенциала и логистических возможностей российских войск.

Что известно о потерях россиян за последнее время?