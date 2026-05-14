Россияне продолжают наступать, ВСУ контратакуют: отчет и обновленные карты ISW

Какая ситуация на фронте?

13 мая российские войска продолжали ограниченные наземные штурмы и попытки проникновения на севере Сумской областии, но не продвинулись вперед. Украинские войска продолжили свою атаку на ближний тыл российских войск на севере Сумской и Курской областей в ночь с 12 на 13 мая, в частности нанесли удары по скоплениям российских войск вблизи Теткино и вблизи Варачино.

К слову, на Сумском направлении россияне все время пытаются пролезть хотя бы где-то вперед, но их успешно уничтожают, недавно рассказал 24 Каналу командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер".

Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области в ответ на контратаки ВСУ в этом районе. Тем временем украинская армия также била по скоплению российских войск вблизи Наумовки Белгородской области.

Враг осуществил ограниченные наземные атаки к юго-востоку от Великого Бурлука в направлении Колодезного, но не продвинулся вперед.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Российские войска провели ограниченные наступательные операции на направлении Боровой 13 мая, но тоже не продвинулись вперед.

Украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции на Славянском направлении, пока российские войска проводили миссию по инфильтрации.

Российские войска продолжали били беспилотниками, чтобы перекрыть украинские логистические системы на Лиманском направлении.

К слову, 10 мая, как раз во время "перемирия" на этом направлении были зафиксированы рекордные показатели интенсивности россиян на поле боя – аж 44 атаки за сутки, рассказал 24 Каналу представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, показывают, что российские захватчики осуществляют авиаудар по украинским позициям на южной окраине Константиновки, что свидетельствует об отсутствии российских позиций в этом районе. В то же время россияне проводят миссии по инфильтрации.

Кстати, военное командование российской армии пообещало Путину полностью захватить Донбасс до осени. Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что там – эшелонированная система обороны. Если оккупантам и удается где-то продвигаться, то это не означает, что они заходят в оперативное пространство, где нет никакого сопротивления. Это означает, что ВСУ отходят на следующий рубеж, где уже есть подготовленные укрепления. То есть россиянам продвигаться будет очень-очень трудно.

Россия 13 мая провела ограниченные наступательные операции на восток и юго-восток от Доброполья, но безуспешно, потому что украинские силы контратаковали в этом районе.

Российская армия продолжила наступательные операции на Покровском направлении, тогда как украинские войска контратаковали в этом районе.

Стоит заметить, что в апреле оккупанты на этом отрезке фронта потеряли погибшими более 1 700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400. Такую статистику озвучил в эфире 24 Канала Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".

13 мая российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

ВСУ недавно продвинулись в Александровском направлении.

Также украинские войска недавно продвинулись в направлении Гуляйполя, а именно к югу от Прилук и к северу от Оленоконстантиновки. Между тем россияне недавно на этом направлении проводили миссию по инфильтрации.

Оккупанты также продолжили ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области 13 мая, но не продвинулись.

Они также осуществили ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста, но успехов не имели.

Какие прогнозы у экспертов?

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая заявил, что на фронте уже продолжается весенне-летнее наступление врага. Незадолго до этого в Bloomberg сообщали, что президент Зеленский ожидает еще одного наступление в летние месяцы.

Политтехнолог Тарас Загородний на фоне этого отметил в эфире 24 Канала, что Москва действительно готовится продолжать наступательные действия летом, но при этом боится объявили открыто мобилизацию.

Между тем американский генерал Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу заметил, что Украина перехватывает стратегическую инициативу в войне. Он также отметил важность уничтожения экспортного потенциала России в нефти и газе.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан тоже отметил 24 Каналу, что украинская армия имеет силы противостоять врагу. Он отметил, что война уже зашла в тупик, а Украина впервые за долгое время перехватила инициативу на фронте. По мнению эксперта, скоро может наступить переломный момент в войне.