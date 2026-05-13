Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, какие действия украинских сил являются наиболее эффективными по нанесению вреда противнику.

Как Силам обороны удалось подготовить переломный момент в войне?

Свитан считает, что ситуация, когда война зашла в тупик, является выгодной для Украины, ведь, ключевая задача обороняющейся стороны, – ликвидация армии противника на линии боестолкновения.

Однако также в войне наступил переломный момент, ведь украинским силам удалось остановить наступательные действия врага. Он имеет небольшую положительную динамику в продвижении. Но линия фронта сейчас фактически остановлена,

– подчеркнул полковник запаса.

Это стало возможным благодаря огромным потерям россиян в килзоне. Украинское войско, имея в достаточном количестве средства поражения, наносит удары по врагу. Именно поэтому противник не имеет возможности наступать.

"Однако Украина сегодня имеет единственный механизм, который обеспечит ей победу в войне на истощение. Это – уничтожение ресурсов противника. Россия проигрывает в этом противостоянии, потому что за Украиной стоит весь демократический мир. А России не помогает даже Китай. Наоборот он задешево высасывает ее ресурсы", – уверен военный эксперт.

Обратите внимание! 4 мая за несколько дней до парада в Москве, который прошел 9 мая, дрон попал в многоэтажку в центре Москвы на улице Мосфильмовской. Расстояние оттуда до Кремля составляет примерно 6 километров. Беспилотник сумел прорваться в столицу России несмотря на то, что враг значительно усилил ПВО в Московской области. Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что на фоне атак на Москву, россияне уже не могут утверждать, что Украина якобы проигрывает. Однако Кремль должен задуматься, стоит ли ему продолжать эту войну.

Украина с августа 2025 года регулярно наносит удары по российским тылам дальнобойными средствами поражения. Более того, по его словам, наша страна имеет достаточное количество дронов, чтобы через некоторое время потушить всю российскую экономику по крайней мере в европейской части страны.

Этого будет достаточно, чтобы в России начались определенные процессы ее самороспуска. Ведь Кремль не будет иметь достаточного финансирования для удержания республик в своем подчинении,

– отметил Роман Свитан.

Кроме того, Украина в последние несколько месяцев наносит удары по российским тылам оперативного уровня. Речь идет о тылах противника первого эшелона, расположенных на расстоянии 20 – 50 километров от ЛБЗ и до тылов второго эшелона, находящихся в 150 – 200 километрах от фронта.

К слову. С полигона "Капустин Яр" в астраханской области России враг запускал ракеты "Орешник". Время от времени там противник активизируется. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Украина может осуществить атаку на "Капустин Яр". Однако сами пусковые установки и ракеты спрятаны глубоко под землей. Поэтому украинские средства могут поразить обслуживающую инфраструктуру, что приведет к проблемам с запуском этих ракет.

Поэтому, по мнению военного эксперта, самое главное для Украины не останавливаться и не идти на мирные переговоры. Нужно продолжать атаковать оперативные тылы врага, чтобы не дать ему перебросить к линии боестолкновения стратегические резервы. И если продолжать работать еще и по тактическим и стратегическим тылам, то увидим перелом на фронте, который готовится с начала весны.

По каким объектам в России целят украинцы?

Украина наносит мощные удары по важным объектам в России. В частности 1 мая под ударом находился российский аэродром "Шагол" в Челябинске. Он расположен на расстоянии почти 1700 километров от российско-украинской границы. Во время атаки дроны нанесли удары по нескольким единицам Су-57 и по одному Су-34.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что Украина шла к этому три года, ведь ее стратегической целью было уничтожение авиации противника в среднем и глубоком тылах. По его словам, Киев наконец вышел на эту модель.

Кроме того, в течение нескольких недель было атаковано Туапсе в Краснодарском крае, где длительное время россиянам не удавалось погасить пожар на пораженном НПЗ. Из-за этого в городе фактически возникла экологическая катастрофа.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук считает, что такие атаки, как на Туапсе, продолжатся. Для Украины крайне важно, как подчеркнул он, осуществлять системные удары. Ведь это единственный способ принудить врага к прекращению войны.

Братчук отметил, что эти удары также влияют на ситуацию на фронте. По его словам, обеспечение российской армии нефтепродуктами, дизельным топливом, бензином прежде всего в южной операционной зоне осуществлялось с НПЗ в Туапсе.