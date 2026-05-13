Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, які дії українських сил є найбільш ефективними щодо завдання шкоди противнику.

Як Силам оборони вдалося підготувати переломний момент у війні?

Світан вважає, що ситуація, коли війна зайшла у глухий кут, є вигідною для України, адже, ключове завдання сторони, що обороняється, – ліквідація армії противника на лінії боєзіткнення.

Однак також у війні настав переломний момент, адже українським силам вдалося зупинити наступальні дії ворога. Він має невелику позитивну динаміку у просуванні. Але лінія фронту зараз фактично зупинена,

– наголосив полковник запасу.

Це стало можливим завдяки величезним втратам росіян у кілзоні. Українське військо, маючи у достатній кількості засоби ураження, завдає ударів по ворогу. Саме тому противник не має можливості наступати.

"Проте Україна на сьогодні має єдиний механізм, який забезпечить їй перемогу у війні на виснаження. Це – знищення ресурсів противника. Росія програє у цьому протистояння, тому що за Україною стоїть увесь демократичний світ. А Росії не допомагає навіть Китай. Навпаки він задешево висмоктує її ресурси", – впевнений військовий експерт.

Зверніть увагу! 4 травня за кілька днів до параду у Москві, який пройшов 9 травня, дрон влучив у багатоповерхівку у центрі Москви на вулиці Мосфільмівській. Відстань звідти до Кремля складає приблизно 6 кілометрів. Безпілотник зумів прорватися до столиці Росії попри те, що ворог значно посилив ППО у Московській області. Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що на тлі атак на Москву, росіяни вже не можуть стверджувати про те, що Україна нібито програє. Проте Кремль має замислитись, чи варто йому продовжувати цю війну.

Україна із серпня 2025 року регулярно завдає ударів по російських тилах далекобійними засобами ураження. Ба більше, за його словами, наша країна має достатню кількість дронів, щоб через певний час загасити усю російську економіку принаймні у європейській частині країни.

Цього буде вдосталь, щоб в Росії почалися певні процеси її саморозпуску. Адже Кремль не матиме достатнього фінансування для утримування республік у своєму підпорядкуванні,

– відзначив Роман Світан.

Крім того, Україна в останні кілька місяців завдає ударів по російських тилах оперативного рівня. Йдеться про тили противника першого ешелону, що розташовані на відстані 20 – 50 кілометрів від ЛБЗ і до тилів другого ешелону, які перебувають у 150 – 200 кілометрах від фронту.

До слова. З полігону "Капустин Яр" в астраханській області Росії ворог запускав ракети "Орешник". Час від часу там противник активізується. Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Україна може здійснити атаку на "Капустин Яр". Однак самі пускові установки і ракети сховані глибоко під землею. Тому українські засоби можуть уразити обслуговуючу інфраструктуру, що призведе до проблем із запуском цих ракет.

Тому, на думку військового експерта, найголовніше для України не зупинятися і не йти на мирні переговори. Потрібно продовжувати атакувати оперативні тили ворога, щоб не дати йому перекинути до лінії боєзіткнення стратегічні резерви. І якщо продовжувати працювати ще й по тактичних та стратегічних тилах, то побачимо перелом на фронті, який готується з початку весни.

По яких об'єктах в Росії цілять українці?

Україна завдає потужних ударів по важливих об'єктах в Росії. Зокрема 1 травня під ударом перебував російський аеродром "Шагол" у Челябінську. Він розташований на відстані майже 1700 кілометрів від російсько-українського кордону. Під час атаки дрони завдали ударів по кількох одиницях Су-57 та по одному Су-34.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив, що Україна йшла до цього три роки, адже її стратегічною ціллю було знищення авіації противника у середньому та глибокому тилах. За його словами, Київ нарешті вийшов на цю модель.

Крім того, впродовж кількох тижнів було атаковано Туапсе у Краснодарському краї, де тривалий час росіянам не вдавалося погасити пожежу на ураженому НПЗ. Через це у місті фактично виникла екологічна катастрофа.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук вважає, що такі атаки, як на Туапсе, продовжаться. Для України вкрай важливо, як наголосив він, здійснювати системні удари. Адже це єдиний спосіб примусити ворога до припинення війни.

Братчук відзначив, що ці удари також впливають на ситуацію на фронті. За його словами, забезпечення російської армії нафтопродуктами, дизельним пальним, бензином передусім у південній операційній зоні здійснювалося з НПЗ у Туапсе.