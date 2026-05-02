На це у розмові з 24 Каналом звернув увагу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що СОУ формують лінійку далекобійних дронів для завдання таких ударів.

Чому росіяни не можуть захистити свої аеродроми?

Серед стратегічних цілей, які сьогодні під прицілом українських дронів – це російські бомбардувальники. Зі слів генерала армії, Україна рухається в межах моделі дій, яка передбачає знищення авіації противника у середньому та глибокому тилах.

Ми нарешті вийшли на цю модель. Ми до цього йшли довго, 3 роки. Хоча вже тоді були розроблені високоякісні дрони, але поштучно. Зараз ми масштабуємо їх виробництво. Хотілося б, аби запускали сотні щодня,

– озвучив Маломуж.

Як пояснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, росіяни не можуть перемістити й сховати всі літаки, це неможливо. Адже Україні відомо про існування всіх аеродромів на території Росії. Він додав, що звісно, коли існує повітряна загроза, має звучати сигнал тривоги й авіація повинна піднятися, але росіяни безпечні.

З його слів, якщо відстань від кордону 1200 – 1700 кілометрів, то вони розцінюють, що перебувають у глибокому тилу і українські засоби ураження туди не долетять. Хоча дрони СБС демонструють протилежне. Генерал армії зауважив на тому, що українські БпЛА можуть летіти на низьких висотах, тому російські засоби ППО не завжди здатні зафіксувати їх.

Стратегічна ППО не бачить їх, а тактична вже фіксує на підльоті, зреагувати не встигає. А якщо дрони заходять глибоко, то там, я прямо скажу, що системи протиповітряної оборони в Росії немає. Ось цим Україна і користується,

– зазначив Маломуж.

До відома! Уражений Су-34 здатний нести широкий спектр КАБів та ракет, завдаючи ударів з відстані до 1000 кілометрів. Су-57 є найсучаснішим російським винищувачем з технологіями зниженої помітності, є вкрай загрозливим для засобів ППО та авіації. Орієнтовна вартість одного літака Су-34 складає 35 – 50 мільйонів доларів, а Су-57 вартує від 100 до 120 мільйонів.

Колишній керівник СЗР прогнозує, що після таких випадків як зокрема у Челябінську, ворог почне ефективніше реагувати на загрози. Однак генерал армії переконаний, що зафіксувати всі літальні апарати російська ППО не зможе.

Основний ресурс росіяни, як розповів Маломуж, генерують біля Москви (чотири кільця захисту) і особливо важливих об'єктів, серед яких резиденція Путіна, а також поблизу Санкт-Петербурга (три кола захисту), але попри це Росії не завжди вдається убезпечитися від українських БпЛА.

Серед важливих стратегічних об'єктів ворога, який той намагається захистити: ядерні, відповідні електростанції, точки виробництва. Прагне противник прикрити й низку аеродромів, зокрема які ближче до кордону чи на окупованих територіях – у Криму. Проте Маломуж наголосив, що повністю забезпечити захист такої великої кількості об'єктів Росія сьогодні не має змоги через нестачу систем ППО. Над цим працюють Сили оборони, завдаючи ударів по них, зокрема по С-400, С-500.

Українські дрони атакували авіацію у Воронезькій області

Наприкінці квітня Сили безпілотних систем України уразили 2 російських гвинтокрили Мі-28 та Мі-17. Операцію українські дронарі здійснити у Воронезькій області Росії. БпЛА прилетіли на польовий злітно-посадковий майданчик, який розташований на глибині понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

У той час росіяни здійснювали заправку літаків паливом та міжполітний технічний огляд. Ураження були завдані у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. Внаслідок чого вдалося знищити щонайменше одного зі спеціалістів обслуговування цих гвинтокрилів.

Ураження аеродрому "Бельбек": СБУ "вполювала" на МіГ-31

Бійці "Альфи" Служби безпеки України в середині квітня атакували низку військових цілей ворога в окупованому Криму. Спецоперація була проведена на військово-морській базі Чорноморського флоту Росії у Севастополі й на військовому аеродромі "Бельбек".

На ньому безпілотники атакували літак МіГ-31 (здатний нести ракети "Кинджал"), уразили техніко-експлуатаційну частину летовища. Серед цілей українських дронів також стали десантні кораблі Росії "Ямал" і "Фільченков", корабель-розвідник "Іван Хурс", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", штаб радіотехнічної розвідки сил ППО.