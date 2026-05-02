Українські безпілотники майже вільно "розгулюють" ворожою територією, знищуючи стратегічну й тактичну авіацію. Спеціально для 24 Каналу експерти розповіли, з якими проблемами зіштовхнулися росіяни, сільки літаків у них лишилося та чи можуть вони сховати решту.

Як вдалося вразити літаки так далеко?

1 травня Генштаб повідомив про ураження аеродрому "Шагол" у Челябінську, що за 1700 кілометрів від російсько-українського кордону. Відомо, що на аеродромі пошкоджено щонайменше чотири російські винищувачі, серед яких – сучасні літаки Су-57 і Су-34.

Довідка. Су-57 – найсучасніший бойовий літак Росії, що належить до п'ятого покоління. Його розробляли зі стелс-технологією, що має робити його непомітним для завоювання переваги в повітрі. Су-34 – основний бомбардувальник Росії, який може нести як КАБи, так і різні ракети.

Авіаексперт Костянтин Криволап наголосив, що Росія сховала ці літаки так далеко, сподіваючись, що українські дрони не зможуть туди дістатися.

"Те, що залетіли так далеко і те, що не було ніякої стрілянини – ніхто не намагався збити наші дрони, свідчить про те, що на цих дистанціях вже немає російської ППО. Те, що ми вже можемо їх вражати, означає, що дійсно, на території Росії більше немає безпечної точки", – зауважив авіаексперт.

За його словами, російської ППО вже фактично немає. Так, на початку повномасштабного вторгнення було 90 дивізіонів С-400. Зараз у найкращому випадку залишилося 60 дивізіонів, а реальні оцінки – 50 – 55 дивізіонів.

"Їм немає чим перекривати. Ми вибиваємо всі ці радари, які можуть забезпечувати комплекс С-400 інформацією, і знищуємо самі комплекси. Росіяни виробляють 5 – 6 таких комплексів на рік, тож ми вибиваємо швидше, ніж вони встигають відновити", – пояснив Криволап.



Цікаво! Орієнтовна вартість одного Су-34 становить 35 – 50 мільйонів доларів. А вартість Су-57 – 100 – 120 мільйонів доларів за одиницю.

Чи є в Росії ще літаки для атак?

Після того, як Україна отримала ATACMS, Росія була змушена відтягнути свою авіацію щонайменше на 300 кілометрів вглиб країни, щоб убезпечити її. Але операція "Павутина" показала, що й там вона не буде у безпеці.

"Для "Кинджалів" у Росії залишилося близько 6 – 7 носіїв. Для Ту-95 у них обмежена кількість ракет Х-101 і немає чим їх тягати. Є два Ту-160, які вони могли трохи модернізувати й довести до більш-менш стану, коли б могли літати. І все, у них немає чим працювати. І тут ще такий "ляпас по пиці" – Челябінськ", – зазначив авіаексперт Криволап.

Чи можуть росіяни сховати залишки авіації?

Генерал армії Микола Маломуж зауважив, що удар по аеродрому в Челябінську означає, що Україна нарешті переходить до стратегії ударів по критичних об'єктах ворога в глибині Росії. Україна йшла до цього 3 роки. Хоча далекобійні дрони з'явилися раніше – можливості масово їх запускати не було. Серед потенційних цілей також МіГ-31, який несе "Кинджали".

"Десь перемістити їх (літаки, – 24 Канал) неможливо, тому що ми знаємо про всі аеродроми: Челябінськ, Мічуринськ, Енгельс, Капустин Яр та всі інші", – зазначив Маломуж.

На його думку, зараз росіяни спробують посилити спостереження за дронами та ракетами, що залітають на їхню територію, але все зафіксувати неможливо. Ба більше, основні сили ППО росіяни кинули на захист Москви та Санкт-Петербурга.

А що з армійською авіацією?

Україна також знищила 2 російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17, які перебували на польовому майданчику у Воронезькій області, що більше ніж за 150 кілометрів від лінії фронту. Льотчик-інструктор Роман Світан зазначив: це підтверджує, що Україна вже дістає другий ешелон тилів противника.

Раніше українські захисники не могли перехоплювати російські гелікоптери через те, що їхні основні бази дозаправлення та озброєння розташовані на відстані 150 – 200 кілометрів від фронту. Тепер це стало можливим завдяки якіснішій глибинній розвідці та ударним дронам, які можуть точно заходити на ціль.

Авіаексперт Костянтин Криволап пояснив, що це була досить складна операція, адже треба було зрозуміти, де ці гелікоптери сідатимуть. Крім того, військовим треба було мати в повітрі одночасно розвідника і баражуючий боєприпас, а також точно влучити в двигун гелікоптера.

Це – фантастична точність!

– наголосив авіаексперт.

Наймовірніше, для операції використали розвідувальний безпілотник SHARK і баражуючий боєприпас RAM-2X.

Яку ще техніку втратила Росія?