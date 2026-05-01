В етері 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, наскільки критична для росіян така втрата та які наслідки може мати в майбутньому.

Наскільки критична для Росії втрата катерів?

Катери "Соболь" і "Грачонок" – це кораблі четвертого рангу Росії. Їхня довжина по 30 метрів. "Соболь" – це патрульний катер прикордонної служби берегової охорони. Його призначення полягає у боротьбі зі швидкісними об'єктами та їх перехопленням. Він, ймовірно, мав би прикривати район Керчинської протоки від морських надводних дронів.

"Грачонок" взагалі протидиверсійний. Він має доволі складне обладнання, акустичні комплекси. У випадку захисту Кримського мосту "Грачонок" мав би відігравати роль захисту бар'єру від виявлення підводних українських дронів.

Уразили обидва. Нам невідомий кінцевий результат ураження. Проте, наприклад, морський дрон Magura V5 має бойову частину 300 кілограмів. Якщо уявити, що біля катера вибухає 300 кілограмів бойової частини, то катер просто анігілювали,

– мовив Катков.

За його словами, це не критична втрата для ворога, а більше демонстрація того, що, можливо, оцінюються якісь заходи щодо незаконно збудованого Керчинського мосту.

Важливий такий момент – Керченський міст не відіграє настільки великого воєнного значення, як би хотілось. Адже ворог вже побудував й у нього давно функціонує логістичний коридор по суходолу вздовж узбережжя Азовського моря.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Силам оборони вдалося знищити 33 російські кораблі / катери та 2 підводні човни.

Цей коридор працює на повну потужність, навіть якщо Керчинський міст зруйнують, що, ймовірно, має відбутися, але це не означає перізання всієї логістики. Поготів після українських ударів, росіяни обмежено використовують міст.

Важливо! Україна завдала два основні великі удари по Кримському мосту, які призвели до суттєвих пошкоджень. Перший удар 8 жовтня 2022 року, а другий – 17 липня 2023 року.

Що відбувається у Криму?

В окупованому Криму після атаки безпілотників спалахнула пожежа на базі російських ракетних комплексів "Іскандер". Місцеві жителі повідомляли про проліт дронів, тоді як російська ППО традиційно відзвітувала про нібито знищення 20 апаратів.

Згодом у Defense Express зазначили, що українським безпілотникам вдалося прорвати захисні укриття бази та уразити об’єкти всередині. За попередніми даними, для удару могли застосовувати дрони середньої дальності з потужними бойовими частинами, зокрема типу FP-2.

Тим часом військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов зауважив, що вибухи в Криму фактично стали регулярними і лунають майже щоночі, хоча не завжди потрапляють у публічний простір. За його словами, українські сили послідовно знищують одну з ключових переваг російських військ, без якої утримання півострова значно ускладнюється.