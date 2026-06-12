Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук озвучив 24 Каналу думку, що це серйозні втрати для ворога. Тому це призведе до зменшення спроможностей окупантів на фронті.

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Які проблеми будуть у росіян?

Андрій Ткачук зазначив, що логістична блокада Криму створює проблеми для росіян. Півострів є величезним логістичним хабом збройних сил Росії, який вони використовують для насичення, наповнення та підтягування резервів, зокрема, на південь Запорізької області.

Очевидно, для них це серйозна втрата, логістичний удар, якого ми системно завдаємо впродовж кількох місяців. Це не сталося за день – два. Це системна робота наших підрозділів. Тому вдаються певні операції. Тому що є удари по логістиці, так звані мідлстрайки, і це працює,

– підкреслив він.

Щоб провести контрнаступальні дії, контрдії, потрібні стабілізація лінії бойового зіткнення та відрізання резервів ворога. Також важливе накопичення якоїсь точки переваги на тому чи іншому відтинку, де плануються контрдії. Загалом така ситуація складається завдяки успішним діям Сил оборони.

Буде зменшення спроможностей ворога на передньому краї. Ми маємо допомагати нашим військам на лінії бойового зіткнення, у районах виконання завдань. Тому якщо є спроможність, ми доведемо її до справи і максимально заблокуємо логістичні спроможності ворога з півострова, то це буде хороша, якісна допомога підрозділам на передньому краї,

– пояснив майор ЗСУ.

Зауважимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна ізолює Крим. Адже нарощування ударів українських дронів по окупованих територіях уже позначилося на російській логістиці та постачанні пального.

Ткачук про проблеми росіян з логістикою: дивіться відео

Удари по логістиці росіян у Криму: головне

Вночі 9 червня українські безпілотники FP-2 завдали удару по мосту поблизу Чонгара на Херсонщині. Перед цим 7 червня міст зазнав пошкоджень, коли було частково зруйновано дорожнє покриття. 10 червня очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Чонгарський міст знищено. Саме за допомогою цього мосту загарбники перекидали техніку й зброю для своєї армії.

У ніч на 11 червня ЗСУ вдарили по 4 мостах на під'їздах до Криму. Мовиться про мости через Північнокримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп – Армянськ та міст поблизу населеного пункту Ставки.