Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу заявив, що в окупованому Криму вибухи лунають майже щоночі, хоча про це вже не завжди говорять публічно. За його словами, українські сили системно вибивають там одну з ключових російських переваг, без якої окупантам значно важче втримувати півострів.

Що дає удар по штабу в Криму?

Удари по пунктах управління Чорноморського флоту б'ють не лише по окремій будівлі чи командному центру, а по самій керованості російських сил у Криму. Для російської армії це особливо боляче, бо вона звикла діяти строго за наказом зверху і майже не залишає простору для ініціативи на нижчих рівнях. Коли зв'язок із командуванням рветься, підрозділи починають губитися, не розуміють, що робити далі, і втрачають час саме тоді, коли українські сили можуть використати цей збій.

Який сенс в ударі по штабу? Дуже простий. Наскільки ефективно буде працювати тіло, якщо йому відрубати голову?

– підкреслив Сазонов.

Він нагадав, що така ж логіка вже спрацьовувала раніше, коли росіяни втрачали керування і не були здатні швидко реагувати на зміну ситуації. У Криму це поєднується з постійною кампанією проти російської протиповітряної оборони, бо до кораблів, штабів і місць дислокації ще треба дістатися. Тому, за його словами, майже щонічні удари спочатку йдуть по ППО, радіолокаційних станціях і точках, де росіяни намагаються прикривати аеродроми та військові об'єкти.

Ці новини вже ніхто не ставить, ніхто їх не пускає в ефір. Щоночі біля аеропорта Бельбек вибухи, біля аеропорта Кача вибухи, біля Джанкоя вибухи. Там, де базується ППО, там щоночі їх виносять, щоб розчистити шлях,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Після цього відкривається можливість бити вже по кораблях, штабах і місцях дислокації. Тобто нічні вибухи в Криму, про які вже рідше говорять в ефірі, є не фоном, а частиною послідовної роботи, яка послаблює оборону півострова і готує нові удари вглиб російської військової інфраструктури.

Кримське ППО вибивають щоночі

Російська протиповітряна оборона в Криму справді просідає, але не тому, що система сама по собі слабшає або технічно застаріває.

До слова! У квітні українські спецслужби посилили удари по російських військових об'єктах у Криму. Під атаки потрапляють кораблі Чорноморського флоту, радіолокаційні станції, системи зв'язку та паливна інфраструктура.

Крим лишається однією з головних цілей, бо саме там росіяни тримали дуже щільну і добре захищену конфігурацію ППО.

Система ППО деградує в Криму, деградує в Донецькій області, в Луганській, в Ростовській, в Волгоградській. Але вона деградує не сама по собі, а тому, що щоночі їх виносять,

– сказав Сазонов.

Спершу розвідка шукає, звідки саме росіяни відкривають вогонь по українських дронах, потім перевіряє, чи змінили вони позицію, і далі по цих точках б'ють знову. Так поступово вичищають радіолокаційні станції, пускові, мобільні групи й інші елементи ППО, які прикривають аеродроми, штаби та військові об'єкти.

Нагадаємо! Українські сили уразили пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту в Севастополі. Експерти вважають, що це навряд чи різко зменшить ракетні удари по Україні, але може ускладнити розвідку, мінування та інші дії російських катерів у Криму.

Після такої серії ударів російська протиповітряна оборона втрачає здатність нормально тримати бій і прикривати півострів у попередньому режимі. Через це Крим для українських далекобійних ударів поступово стає менш захищеним, а можливостей діставати кораблі, штаби й інші військові цілі стає більше.

