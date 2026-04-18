Настрій ворогу зіпсували бійці Центру спецоперацій "Альфа". Про це йдеться у заяві СБУ.
Що СБУ уразила в Криму цієї ночі?
Під час спецоперації у Криму було уражено одразу три військових кораблі Росії:
- великий десантний корабель "Ямал";
- великий десантний корабель "Азов";
- вйськовий корабель невстановленого типу.
Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".
Окрім того, безпілотники СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".
У СБУ заявили, що продовжують системно і послідовно знижувати боєздатність ворожого флоту, цілеспрямовано підривати логістику та позбавляти противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу.
Що відбувалося уночі в Криму?
У ніч проти 18 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Роботу російської ППО було чути в Саках, Качі, Євпаторії, Миколаївці, Новофедорівці та Бахчисараї. Найгучніше вибухи лунали в Севастополі.
За словами очевидців, працювали комплекси "Панцир", кулемети та зенітна артилерія.
За даними телеграм-спільноти Exilenova+, після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа в порту. Також інтенсивну стрілянину чули в районі Севастопольської ТЕЦ. Місцеві пабліки повідомляли і про займання нафтобази "Югторсан" на мисі Манганарі.
Водночас окупаційна адміністрація традиційно заявляла, що нібито впали лише уламки, а десятки дронів були збиті. Пожежу ж пояснюють загорянням залишків нафтопродуктів у резервуарі.