Настрій ворогу зіпсували бійці Центру спецоперацій "Альфа". Про це йдеться у заяві СБУ.

Що СБУ уразила в Криму цієї ночі?

Під час спецоперації у Криму було уражено одразу три військових кораблі Росії:

  • великий десантний корабель "Ямал";
  • великий десантний корабель "Азов";
  • вйськовий корабель невстановленого типу.

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".

Окрім того, безпілотники СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".

У СБУ заявили, що продовжують системно і послідовно знижувати боєздатність ворожого флоту, цілеспрямовано підривати логістику та позбавляти противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу.

Що відбувалося уночі в Криму?

  • У ніч проти 18 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Роботу російської ППО було чути в Саках, Качі, Євпаторії, Миколаївці, Новофедорівці та Бахчисараї. Найгучніше вибухи лунали в Севастополі.

  • За словами очевидців, працювали комплекси "Панцир", кулемети та зенітна артилерія.

  • За даними телеграм-спільноти Exilenova+, після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа в порту. Також інтенсивну стрілянину чули в районі Севастопольської ТЕЦ. Місцеві пабліки повідомляли і про займання нафтобази "Югторсан" на мисі Манганарі.

  • Водночас окупаційна адміністрація традиційно заявляла, що нібито впали лише уламки, а десятки дронів були збиті. Пожежу ж пояснюють загорянням залишків нафтопродуктів у резервуарі.