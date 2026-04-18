Настрій ворогу зіпсували бійці Центру спецоперацій "Альфа". Про це йдеться у заяві СБУ.

Що СБУ уразила в Криму цієї ночі?

Під час спецоперації у Криму було уражено одразу три військових кораблі Росії:

великий десантний корабель "Ямал";

великий десантний корабель "Азов";

вйськовий корабель невстановленого типу.

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".

Окрім того, безпілотники СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".

У СБУ заявили, що продовжують системно і послідовно знижувати боєздатність ворожого флоту, цілеспрямовано підривати логістику та позбавляти противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу.

