Настроение противнику испортили бойцы Центра спецопераций "Альфа". Об этом говорится в заявлении СБУ.

Что СБУ поразило в Крыму этой ночью?

Во время спецоперации в Крыму были поражены сразу три военных корабля России:

большой десантный корабль "Ямал";

большой десантный корабль "Азов";

военный корабль неустановленного типа.

Также есть данные о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок".

Кроме того, беспилотники СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

В СБУ заявили, что продолжают системно и последовательно снижать боеспособность вражеского флота, целенаправленно взрывать логистику и лишать противника возможности полноценно использовать остров как военную базу.

