"Кримський вітер" у телеграмі сповіщає про пожежу на нафтобазі. Також є інформація, що горів порт.

Що відомо про повітряний удар по Криму 18 квітня та можливі наслідки?

У тимчасово окупованому Криму вночі 18 квітня прогриміла низка вибухів. Роботу російської протиповітряної оборони чули у Саках, Качі, Євпаторії, Миколаївці, Новофедорівці, Бахчисараї. Найгучніше було у Севастополі. Працювали "Панцирі", кулемети, зенітна артилерія.

За інформацією телеграм-спільноти Exilenova+, після атаки ударних БпЛА загорівся порт. Інтенсивну стрілянину чули ще й у районі Севастопольської ТЕЦ. Також з'явилася інформація від місцевих пабліків, що горить нафтобаза на мисі Манганарі.

Тим часом окупаційна адміністрація за звичною методичкою заявляє, що падали лише уламки, а десятки БпЛА збили. Горять же, мовляв, просто залишки нафтопродуктів у якомусь резервуарі.

Над Севастополем – заграва пожежі: дивіться відео очевидців

Додамо, що після атаки ударних БпЛА загорівся нафтовий об'єкт у Тихорєцьку Краснодарського краю. На жаль, відео чи фото звідти поки що немає.

