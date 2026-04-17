Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Це не нові БпЛА: офіцер Повітряних Сил у резерві відповів, як FPV-дрони залітають у Донецьк

Який втрат зазнав ворог в ніч на 17 квітня?

Українські сили завдали успішного удару по командно-спостережному пункту у районі населеного пункту Довге, що на ТОТ Луганської області. Також під атакою СОУ опинились пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно в Курській області Росії, Успенівка та Зелене Запорізької області.

У Генштабі зауважили, що українські безпілотники уразили базу з ремонту та обслуговування озброєння й військової техніки та логістичний хаб у Донецькій області. Тоді як у Чорноморському на ТОТ Криму БпЛА поцілили у склад зберігання десантно-штурмових катерів.

Серед іншого наші воїни били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської області, Пантелеймонівка (ТОТ Донецької області) та Довжанськ (ТОТ Луганської області),

– додали у Генштабі.

Цієї ночі вибухи неодноразово гриміли в Луганській області. У населеному пункті Сабівка було уражено склад матеріально-технічних засобів, у пункті Ровеньки палав склад пально-мастильних матеріалів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, додали у Генштабі.

Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу розповів деталі тактики Сил оборони України. За його словами, наразі ситуація на фронті не дозволяє ворогу створити потужну систему ППО, тож оборонці успішно цим користуються та поступово залишають противника без "очей". Українські сили завдають успішних та ефективних ударів по радіолокаційним станціям 96Л6 із складу ЗРК "С-400" та "Небо-СВУ" на території тимчасово окупованих територій.

Які попередні ураження підтвердили в ЗСУ?

Окрім того, у Генштабі підтвердили, що бійці СОУ:

9 квітня 2026 року знищили лабораторії БпЛА у районі Орлинського, що в Донецькій області,

16 квітня оборонці уразили радіолокаційну станцію "Небо-М" в Черновці, Бєлгородської області Росії,

15 квітня 2026 року в Новомар'ївці, Ростовської області Росії було уражено радіолокаційну станцію "Подльот".

Скільки окупантів вдалось ліквідувати за останню добу?