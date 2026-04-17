Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, що головна зміна пов'язана не з появою нових БпЛА. За його словами, ключ до дальності й точності таких ударів лежить в іншій площині.

Дальність FPV виросла через автоматизацію

Ключова зміна, яка зараз впливає на поле бою, пов'язана не з появою нового типу безпілотників. Головний прорив, за словами Анатолія Храпчинського, відбувся у зв'язку: саме він дає якіснішу картинку, стабільніше керування і кращий контроль за виконанням бойових завдань на більшій відстані.

Тут не про появу нових дронів, а про появу нових можливостей зв'язку,

– пояснив Храпчинський.

Він звернув увагу і на автоматизацію частини процесів. Ідеться про автоматичне захоплення цілі та ураження без постійного ручного пілотування, коли ударний безпілотник частину роботи виконує самостійно.

До слова! Росіяни намагаються тиснути малими піхотними групами під прикриттям FPV-дронів, артилерії та КАБів, але не мають ресурсу для масштабного розвитку наступу. Довкола Донецька вони вже натягують антидронові сітки, а український дроново-вогневий контроль дістає не лише Горлівку, а й Донецьк та важливі об'їзні логістичні дороги.

Саме поєднання стабільного зв'язку і такої автоматизації, за його оцінкою, дало змогу ефективніше працювати на значно більшій відстані. Водночас сама конструкція FPV за час повномасштабної війни принципово не змінилася.

В дроні практично не змінювалися ні рама, ні двигуни, ні елементи живлення, змінюється здебільшого камера, здебільшого змінюється зв'язок,

– зазначив офіцер Повітряних Сил у резерві.

Тому, за його оцінкою, говорити тут треба не про нові БпЛА, а про вдосконалення тих компонентів, які раніше не давали працювати на такій відстані. До цього додалася автоматична робота окремих систем, і саме така комбінація відкрила нові можливості для FPV на полі бою.

