Про це йдеться в огляді ISW. Аналітики Інституту вивчення війни щодня викладають огляд ситуації на фронті за попередній день.

Де наступають росіяни?

Ворог продовжив наступ, але не просунувся на півночі Сумщини, півночі Харківщини, Куп'янському напрямку, в тактичному районі Добропілля, на Покровському, Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках, на заході Запорізької області, Херсонському напрямках.

Зокрема, 14 та 15 квітня російські війська наступали на схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту. Відомо, що оператори безпілотників 98 дивізії ВДВ Росії завдають ударів по українських військах на правому (західному) березі Дніпра.

У напрямку Великого Бурлука обидві сторони не повідомляли про наземну активність.

Зверніть увагу! На Сумщині та Лиманському напрямку продовжують працювати оператори центру "Рубікон".

Карти ISW на 16 квітня

Де просуваються ЗСУ на фронті?

Українські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.

Геолоковані відеозаписи, опубліковані 28 березня, свідчать про просування українських військ у центральній частині Закітного (на північний схід від Слов'янська),

– ідеться в дописі ISW.

Також українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 та 13 квітня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися на схід від Костянтинівки та в південній частині Берестока (на південь від Костянтинівки)", – розповіли аналітики.

Як погода впливає на бойові дії?