Повітряну тривогу у регіоні у зв'язку із загрозою безпілотників оголосили ще о 03:28.

Дивіться також У Бєлгороді все стабільно: місто атакували дрони, а росіяни тепер сидітимуть без світла

Що відомо про атаку на Ленінградську область?

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко розповів, що станом на 06:43 знешкоджено 12 дронів.

У Ломоносівському районі внаслідок падіння БпЛА уламками пошкоджено транспортний засіб та вікна сусідньої будівлі.

Також уламки безпілотника впали у Виборзькому районі. Там сталося займання складського приміщення. Постраждалих немає.

О 04:30 Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту "Пулково".

Також у компанії заявили, що тимчасові обмеження на використання повітряного простору в низці районів Ленінградської області позначилися на можливості використання маршрутів повітряного руху в/з Калінінграда. ️ "В аеропорту Храброве можливі коригування в розкладі рейсів", – уточнили там.

Близько 06:00 російські ЗМІ писали про те, що 5 літаків не можуть приземлитися в аеропорту Пулково через атаку дронів. Так, літак авіакомпанії Air Cairo із Шарм-ель-Шейху кружляє колами в районі Пскова. Два борти "Перемоги" літають у Вологодській області: один біля озера Біле, другий у районі села Ізбоїщі. Приблизно там кружляють два літаки авіакомпанії "Росія" з Сургута і Пермі. Лайнери не можуть приземлитися дронову загрозу.

В аеропорту затримуються на зліт 11 рейсів, ще 8 скасували. Посадку скасовано для 6 літаків.

Які наслідки останніх ударів України по Росії?