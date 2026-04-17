Ще мінус 1000 окупантів і тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 17 квітня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки скоротилися уже на близько 1 316 070 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 316 070 (+1000) осіб
- танків – 11 870 (+4)
- бойових броньованих машин – 24 400 (+9)
- артилерійських систем – 40 160 (+114)
- РСЗВ – 1 739 (+1)
- засоби ППО – 1 349 (+2)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 350 (+0)
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2410)
- крилатих ракет – 4 549 (+12)
- кораблів / катерів – 33 (+0)
- підводних човнів – 2 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 014 (+253)
- спеціальної техніки – 4 129 (+3)
Втрати росіян на ранок 17 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу
До речі, Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що у ворога скорочуються темпи набору контрактників – росіяни не бажають воювати навіть за великі гроші. Але, як зазначив в ефірі 24 Каналу Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", Росія шукатиме ресурси у Північній Кореї чи Білорусі.
Втрати Росії: останні новини
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що ЗСУ переломили ситуацію на полі бою, зламавши плани росіян. У тих проблеми через ефективне застосування Україною FPV-дронів. Наразі на кожних 100 окупантів є 100 FPV-дронів – ворог втрачає людей, а українські сили дрони,
Днями українські безпілотники знищили 16 важливих цілей Росії, зокрема бази "Іскандерів", ЗРК, нафтобази на ТОТ. Було уражено ЗРК "Панцир", "Оса-АК", "Бук-М1" та склад БпЛА "Рубікон".
Раніше Сили оборони України ракетами SCALP і бомбами GBU-39 на окупованих територіях атакували місця зберігання російських безпілотників і склади боєприпасів.