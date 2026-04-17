Ще мінус 1000 окупантів і тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 17 квітня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки скоротилися уже на близько 1 316 070 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 316 070 (+1000) осіб

танків – 11 870 (+4)

бойових броньованих машин – 24 400 (+9)

артилерійських систем – 40 160 (+114)

РСЗВ – 1 739 (+1)

засоби ППО – 1 349 (+2)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 350 (+0)

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2410)

крилатих ракет – 4 549 (+12)

кораблів / катерів – 33 (+0)

підводних човнів – 2 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 014 (+253)

спеціальної техніки – 4 129 (+3)

Втрати росіян на ранок 17 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу

До речі, Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що у ворога скорочуються темпи набору контрактників – росіяни не бажають воювати навіть за великі гроші. Але, як зазначив в ефірі 24 Каналу Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", Росія шукатиме ресурси у Північній Кореї чи Білорусі.

