укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Ще мінус 1000 окупантів і тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 17 квітня
view count
time for reading7 хв
Comments 3

Ще мінус 1000 окупантів і тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 17 квітня

Софія Рожик
Основні тези
  • За попередню добу українські оборонці знищили ще 1000 російських загарбників.
  • Окрім того, окупанти втратили тисячі одиниць техніки й озброєння.
Втрати Росії / Фото Генштабу

Армія Росії й надалі втрачає свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські оборонці знищили ще 1000 загарбників.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки скоротилися уже на близько 1 316 070 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також На втрати байдуже, – Подоляк назвав три речі, які справді важливі для Путіна

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 квітня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 316 070 (+1000) осіб
  • танків – 11 870 (+4)
  • бойових броньованих машин – 24 400 (+9)
  • артилерійських систем – 40 160 (+114)
  • РСЗВ – 1 739 (+1)
  • засоби ППО – 1 349 (+2)
  • літаків – 435 (+0)
  • гелікоптерів – 350 (+0)
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2410)
  • крилатих ракет – 4 549 (+12)
  • кораблів / катерів – 33 (+0)
  • підводних човнів – 2 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 90 014 (+253)
  • спеціальної техніки – 4 129 (+3)

Втрати росіян на ранок 17 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу

До речі, Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що у ворога скорочуються темпи набору контрактників – росіяни не бажають воювати навіть за великі гроші. Але, як зазначив в ефірі 24 Каналу Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", Росія шукатиме ресурси у Північній Кореї чи Білорусі.

Втрати Росії: останні новини

  • Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що ЗСУ переломили ситуацію на полі бою, зламавши плани росіян. У тих проблеми через ефективне застосування Україною FPV-дронів. Наразі на кожних 100 окупантів є 100 FPV-дронів – ворог втрачає людей, а українські сили дрони,

  • Днями українські безпілотники знищили 16 важливих цілей Росії, зокрема бази "Іскандерів", ЗРК, нафтобази на ТОТ. Було уражено ЗРК "Панцир", "Оса-АК", "Бук-М1" та склад БпЛА "Рубікон".

  • Раніше Сили оборони України ракетами SCALP і бомбами GBU-39 на окупованих територіях атакували місця зберігання російських безпілотників і склади боєприпасів.