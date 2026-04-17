Еще минус 1000 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России на 17 апреля

Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки сократились уже на около 1 316 070 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 316 070 (+1000) человек

танков – 11 870 (+4)

боевых бронированных машин – 24 400 (+9)

артиллерийских систем – 40 160 (+114)

РСЗВ – 1 739 (+1)

средства ПВО – 1 349 (+2)

самолетов – 435 (+0)

вертолетов – 350 (+0)

БпЛА оперативно–тактического уровня – 243 008 (+2410)

крылатых ракет – 4 549 (+12)

кораблей/катеров – 33 (+0)

подводных лодок – 2 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 90 014 (+253)

специальной техники – 4 129 (+3)

Потери россиян на утро 17 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Кстати, Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что у врага сокращаются темпы набора контрактников – россияне не желают воевать даже за большие деньги. Но, как отметил в эфире 24 Канала Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", Россия будет искать ресурсы в Северной Корее или Беларуси.

