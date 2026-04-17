Еще минус 1000 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России на 17 апреля

София Рожик
Основные тезисы
  • За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили еще 1000 российских захватчиков.
  • Кроме того, оккупанты потеряли тысячи единиц техники и вооружения.
Потери России / Фото Генштаба

Армия России и в дальнейшем теряет свою живую силу и технику на фронте в Украине. За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили еще 1000 захватчиков.

Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки сократились уже на около 1 316 070 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 апреля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 316 070 (+1000) человек
  • танков – 11 870 (+4)
  • боевых бронированных машин – 24 400 (+9)
  • артиллерийских систем – 40 160 (+114)
  • РСЗВ – 1 739 (+1)
  • средства ПВО – 1 349 (+2)
  • самолетов – 435 (+0)
  • вертолетов – 350 (+0)
  • БпЛА оперативно–тактического уровня – 243 008 (+2410)
  • крылатых ракет – 4 549 (+12)
  • кораблей/катеров – 33 (+0)
  • подводных лодок – 2 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 90 014 (+253)
  • специальной техники – 4 129 (+3)

Потери россиян на утро 17 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Кстати, Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что у врага сокращаются темпы набора контрактников – россияне не желают воевать даже за большие деньги. Но, как отметил в эфире 24 Канала Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", Россия будет искать ресурсы в Северной Корее или Беларуси.

Потери России: последние новости

  • Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что ВСУ переломили ситуацию на поле боя, сломав планы россиян. У тех проблемы из-за эффективного применения Украиной FPV-дронов. Сейчас на каждых 100 оккупантов есть 100 FPV-дронов – враг теряет людей, а украинские силы дроны,

  • На днях украинские беспилотники уничтожили 16 важных целей России, в частности базы "Искандеров", ЗРК, нефтебазы на ВОТ. Было поражено ЗРК "Панцирь", "Оса-АК", "Бук-М1" и склад БпЛА "Рубикон".

  • Ранее Силы обороны Украины ракетами SCALP и бомбами GBU-39 на оккупированных территориях атаковали места хранения российских беспилотников и склады боеприпасов.