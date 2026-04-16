Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, с какими трудностями столкнулись оккупанты на фронте. В то же время Силам обороны удалось переломить ситуацию на поле боя.

Почему россияне зашли в тупик в войне?

"Россияне уперлись, хотя и пытаются двигаться. Однако им уже давно нужно отказаться от наступлений по сезонам. Потому что, начиная с Авдеевской операции россияне не остановились ни разу. И часто это происходило потому, что наша оборона, к сожалению, проседала и они там достаточно активно шли – как это было в Угледаре", – отметил он.

Россияне с того времени постоянно перемещались, накапливали ресурсы, к чему-то готовились, немного замедляясь зимой или в конце осени из-за погодных условий. Однако все это была, по словам руководителя Центра изучения оккупации, сплошная наступательная кампания.

Российские пропагандисты уже сами признают, что уперлись в стену, потому что сегодня на каждые 100 оккупантов, которых привозят на фронт, Украина запускает 100 FPV-дронов. Россияне теряют людей, а украинские силы – дроны,

– отметил Петр Андрющенко.

Более того, оккупанты вокруг Донецка начали устанавливать антидронные сетки впервые за весь период войны. Однако еще не так давно Украина, по его словам, не доставала дронами туда, но сейчас не только Горловка под постоянным дроново-огневым контролем украинских военных, а уже и Донецк. Это очень важно, ведь все объездные дороги рядом являются большой логистической артерией, через которую перебрасываются вражеские силы и средства.

Обратите внимание! Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что Владимир Путин рассматривает 3 дальнейших сценария войны в Украине. Согласно первому, Россия будет воевать как минимум до 2028 года. По второму сценарию – должно произойти прекращение огня и замораживание конфликта, а по третьему – война в Украине будет продолжаться и параллельно перейдет к 2028 году в гибридное противостояние со странами НАТО.

Поэтому сегодня Украина пересекла черту в войне, после чего, как считает руководитель Центра изучения оккупации, начинаем, если не побеждать, то по крайней мере серьезно размышлять о том, что условия мира могут быть далеко не такими, какими их рисовала Россия год назад.

Какова ситуация на фронте?