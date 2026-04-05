Несмотря на успехи украинских защитников, Россия стремится и в дальнейшем создать буферную зону. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Что известно о ситуации на Юге?
На Александровском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательные действия, которые продолжаются с конца января. За это время удалось восстановить контроль над 480 квадратными километрами территории, в частности восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя – в Запорожской области.
Во время рабочей поездки Сырский обсудил ход операции с руководителем группировки, генерал-майором Олег Апостол. Речь шла о результатах выполнения задач и повышения эффективности действий на определенных участках фронта.
В то же время российские войска продолжают активные штурмы. Атаки фиксируют в районах ряда населенных пунктов, в частности Тернового, Ивановки, Зеленого Гая и других. За последнюю неделю на направлении зафиксировано 64 атаки противника.
Несмотря на значительные потери, армия России пытается перегруппировать силы и продолжить наступление с целью захвата новых территорий и создания так называемой "буферной зоны" на Днепропетровщине. Украинские военные ведут активную оборону, нанося врагу ощутимые потери в живой силе и технике.
Кроме того, Сырский уделил внимание ситуации на Покровском направлении. Он заслушал доклады по обстановке и проблемным вопросам и уже отдал распоряжение о дополнительном обеспечении подразделений боеприпасами и материально-техническими ресурсами для усиления обороны в Донецкой области.
Обратите внимание! Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов для 24 Канала рассказал, что Александровское направление было неожиданным для контратаки, операция была хорошо спланирована, но противник продолжает перегруппировываться и маневрировать. Украинские Силы обороны начали наступать раньше, чем выключили Starlink у россиян, но это также способствовало замедлению оккупантов.
Какова ситуация на других участках фронта?
Российские войска продолжают наступательные действия на севере Сумской области, в частности вблизи Грабовского на юго-восток от Сум. Однако, не имеют зафиксированных продвижений.
На Харьковском направлении российские войска пытаются оттеснить ВСУ от государственной границы и продвинуться ближе к Харькову. Бои идут сразу возле нескольких населенных пунктов, однако украинские подразделения смогли продвинуться в юго-западной части Волчанска. Кроме того, на Купянском направлении Силы обороны также улучшили свои позиции.
В Донецкой области российская армия продолжает штурмы с целью полного захвата региона. Бои продолжаются на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях, однако без изменений линии фронта.