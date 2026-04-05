Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что уничтожение каждого из этих оккупантов зафиксировано на видео. Но есть и случаи, когда врага уничтожают, но фото или видеоподтверждения нет.

Как Россия пытается пополнять потери?

По словам Андрющенко, можно говорить о еще 10 – 15% потерь врага, которые не попали на видео. Буквально недавно, к примеру, был успешный удар по полигону в Бердянске. Согласно источникам, там удалось уничтожить 90 оккупантов. Но это не попало в сводку, ведь фото или видео подтверждений нет. Однако люди, проживающих на оккупированных территориях, подтвердили эту цифру.

Россия пытается набирать людей через контракты. Они заманивают население на войну с помощью значительных единовременных выплат. Также уже есть случаи, когда местные власти обязывают предприятия заставлять людей подписывать контракты.

Уже была информация, что враг агитирует студентов также подписывать контракты. Они также работают и с подростками.

Это может прозвучать странно. Но фактически они готовятся к мобилизации детей. Там сейчас активно работают с подростками 16 – 17 лет. Отбирают тех, кто точно не пойдет в ВУЗ, и плодотворно с ними работают. Всякие юнармии готовят взводы подростков,

– отметил Андрющенко.

