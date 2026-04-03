Прошлый год для нашей страны был не то что тяжелым, иногда даже отчаянным. Российские войска продвигались не только на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, но и зашли в Сумскую и Днепропетровскую области.

Особенно драматичным был прорыв россиян в Днепропетровскую область, поскольку зайти туда они не смогли в 2022 году с юга, когда пытались зайти с Херсонской области. Однако в 2025 году врагу удалось это сделать на границе с Запорожской и Донецкой областями.

Одной из основных целей оккупантов стал поселок Покровское, которое опустошили российские атаки. Продвижение россиян сперва были стремительными, затем их удалось остановить.

Однако в феврале 2026 года Силы обороны Украины начали серию успешных контратак в Днепропетровской области и почти полностью освободили территорию области от захватчиков. Западная пресса называет эту операцию одной из самых успешных за последние годы. После серии контратак у Покровска и операции в Купянске, нашим воинам удалось продвинуться вперед на десятки километров.

Что случилось в Днепропетровской области, что обеспечило успех операции, как она влияет на смежные направления и главное – какими будут последствия контратак? В этих и других вопросах разбирался 24 Канал.

Интересно "Славянск – следующая цель": интервью с комбатом 30-й ОМБр о планах россиян, самую тяжелую зиму и проблему СЗЧ в армии

Как Днепропетровская область стала полем боя?

После оккупации Угледара в октябре 2024 и Курахово в январе 2025 года, российские войска начали стремительное продвижение на запад и северо-запад – сначала к поселку Великая Новоселка, а затем – к границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Параллельно с тем в Межевскую громаду в Днепропетровской области фронт двигался с Покровского направления – враг наступал в направлении Новоподгородного. Еще одним проблемным участком стал район села Дачного в районе Новопавловки.

Однако неожиданно россияне прорвались в Днепропетровскую область именно в районе границы трех областей. Поскольку крупнейшим населенным пунктом на этом участке является поселок Покровское, то направление могло бы стать Покровским. Однако поскольку такое уже есть, то чтобы не было путаницы, направление назвали Александровским.

7 августа 2025 года аналитики DeepState сообщили, что войска России закрепились в селе Дачное – оно стало первым населенным пунктом Днепропетровской области, в который зашли россияне.



Район Дачного 7 августа 2025 года / Карта DeepStateMAP

По состоянию на конец января 2026 года россияне оккупировали 9 сел Днепропетровской области, еще 13 населенных пунктов частично были оккупированы или находились в серой зоне. Российские войска зашли на территорию региона на глубину 21 километр, а серая зона достигла расстояния 26 километров от админграницы с Донецкой областью.



Линия фронта на границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей по состоянию на конец января 2026 года / Карта DeepStateMAP

Однако в середине февраля Силы обороны начали проводить контратаки, в результате которых почти удалось очистить Днепропетровскую область от россиян. Западные медиа начали называть эту операцию едва ли не самой успешной со времен контрнаступления в 2023 году, который потерпел неудачу, и Курской операции в августе 2024. Что же там произошло? Рассказываем дальше.

Повлияло ли на успех операции отключение Starlink россиянам?

Информация о контратаках Сил обороны в Днепропетровской области совпала по времени с болезненным для россиян отключением терминалов Starlink. Для того чтобы решить проблему использования этой системы россиянами, появились так называемые "белые списки", в которые вошли зарегистрированные терминалы. Те, у которых регистрации не было, просто отключили.

И это стало настоящей проблемой для россиян, поэтому многие люди связывали наступательную операцию именно с отключениями терминалов. Однако, как уточнил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии 24 Каналу, Силы обороны начали атаковать россиян еще до отключения Starlink.

По словам командира, если бы отключение терминалов произошло раньше, то и операция была бы успешнее.

К сожалению, Starlink отключили позже, когда мы уже начали наступать. Если бы это произошло на двое суток раньше, то мы бы зашли не на 12, а на 25 километров вглубь,

– говорит "Перун".



Дмитрий "Перун" Филатов / Фото 1-го ОШП

В первую очередь успех операции обеспечили несколько моментов. Первый из них – элемент неожиданности. Александровское направление было довольно неожиданным для контратаки, учитывая, что рядом два действительно сложных и приоритетных для обеих сторон участка – Гуляйполе и Покровск.

Кроме того, для операции удалось быстро сформировать наступательную группировку. Как заметил "Перун", командованию Сил обороны удалось ее сформировать так, что при этом ни одно другое направление не ослабили.

Кроме подразделений, которые уже были на Александровском направлении, к ним переместили часть подразделений 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, среди которых и 95-я бригада ДШВ. Александр Кушнир, командир самоходного артиллерийского дивизиона, в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что атака Сил обороны стала неприятным сюрпризом для врага.

Они нас там не ожидали. Работа была спланирована и воплощена очень хорошо. Однако не стоит забывать, что противник сильный, он перегруппировывается и маневрирует, пытается вести свои контратаки. Однако и мы делаем свое дело, как и должны,

– говорит офицер.

Была ли у россиян линия обороны в Днепропетровской области?

Активный этап наступательной операции в Днепропетровской области по состоянию на вторую половину марта завершился. На картах DeepState нет "синей территории", то есть такой, которая бы означала полную зачистку и освобождение. Все населенные пункты, которые удалось отбить, сейчас в серой зоне. Как объясняют сами аналитики, причина в том, что в этих селах еще есть единичные обнаружения врага.

Зачистка территории требует времени. Как объяснял командир батальона "Сапсаны" 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского Михаил "Депутат" Трач в интервью 24 Каналу, враг использует тактику "тысячи порезов" – то есть максимальной инфильтрации малых пехотных групп на определенной территории. При том, что враг на этой территории есть, он не имеет над ней полного контроля – россияне прячутся в подвалах и ямах.

Именно то, что враг не имел полного контроля над территорией, способствовало украинской контратаке, потому что выстроить оборону россияне в Днепропетровской области не успели. Однако, как замечает комбат, после этой операции враг может учесть этот опыт и несколько изменить свою тактику.

Та ситуация, которая была в Днепропетровской области, в определенной степени была обусловлена тем, что враг нашел какую-то щель. Они побежали туда как тараканы. Однако фактически полного контроля над территорией у врага не было. Потому что если бы это было так – то там была бы построена система обороны и оттуда бы их было непросто выбивать. Враг закреплялся там, занимал какие-то подвалы и пытался продвигаться дальше. В то же время наши Вооруженные Силы смогли зачистить эту территорию и отбросить врага на те позиции, где он был, а то и дальше,

– объяснил Михаил Трач.



Михаил "Депутат" Трач / Фото 30-й ОМБр

Представитель 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач в комментарии 24 Каналу также отметил, что основная тактика россиян на Александровском направлении была в виде "флаговтиков". То есть россияне малыми группами шли к определенному населенному пункту и там вывешивали свой флаг. Таким образом их пропаганда кричала о захвате села.

Главная задача россиян было демонстрировать продвижение и делать "флаговтики". В результате получилось, что нет мест, где можно закрепиться, потому что не было подготовленных линий обороны. Поэтому было так, что в некоторых селах даже не было россиян, хотя те ранее были захвачены, или же там максимум 1 – 2 россиянина сидели,

– объясняет Секач.

Хотя, очевидно, после начала активных действий украинских войск, россияне таки начали готовить оборону в районе границы трех областей. Однако в 110-й бригаде отмечают, что если бы Украина имела достаточно ресурса, то похожая операция была бы возможной фактически на любом направлении фронта.

Если бы у нас было достаточное количество личного состава для штурмовых подразделений, то в любом месте было бы то же самое. То есть россияне применяли такую тактику почти на всем участке фронта. Это далеко не Запорожское направление, когда действительно было контрнаступление (в 2023 году, – 24 Канал) и когда несколько эшелонов обороны были подготовлены врагом,

– говорит Секач.

Какая ситуация в Днепропетровской области сейчас?

По состоянию на конец марта оккупированными остаются села Малиевка и Запорожское Днепропетровской области. Все остальные – или в серой зоне, или частично еще оккупированы. Однако стоит понимать, что и DeepState порой обновляет карты с задержкой. Из последних обновлений, пока, продвижение Сил обороны в районе села Березовое.



Александровское направление по состоянию на конец марта / Карта DeepStateMAP

В то же время российские войска усилили давление на другом участке – в районе сел Александроград и Искра в Донецкой области и имели там продвижение в сторону административной границы с Днепропетровской областью.

В целом можно констатировать, что фаза с активным продвижением завершилась. Конечно, это не исключает дальнейших продвижений наших войск вперед, однако уже не в таких масштабах, как это было в феврале.

Очевидно, что после почти двух месяцев с начала контратак, россияне подтягивают резервы на этот участок, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск. Однако тогда возникает вопрос – откуда враг берет резервы, если смежные направления от Днепропетровской области – Покровское и Гуляйпольское, сейчас являются основными приоритетами россиян?

Повлияла ли контратака на Покровск и Гуляйполе?

Фраза "между двух огней" может буквально охарактеризовать Александровское направление. На момент начала контратаки Сил обороны фактически половина всех боевых столкновений на фронте приходилась на районы Покровска и Гуляйполя.

Сергей Лефтер, офицер отдела коммуникаций 7 корпуса Десантно-штурмовых войск, который сейчас отвечает за оборону в районе Покровска, в комментарии 24 Каналу отметил, что контратака в Днепропетровской области влияния на их зону ответственности не имела. Более того, россияне продолжают вести наступательные действия на Покровском направлении.

Противник продолжает подтягивать свежие резервы в районы Гришино и Доброполье, пытаясь компенсировать дефицит живой силы на переднем крае. Враг рассматривает Покровск как узловую точку для дальнейшего накопления сил. Их цель – закрепиться на восточных рубежах для дальнейшего продвижения в сторону Гришино. Однако по состоянию на сейчас эти попытки мы останавливаем,

– подчеркивает Лефтер.

Кроме того, офицер отметил, что Покровск остается одним из приоритетов России. Хотя ситуация позволяет предположить, что ресурсы, которые могли быть предназначены для окончательного захвата Покровска, врагу приходится использовать на другом направлении.

Можем предположить, что гипотетически, те ресурсы, которые противник планировал задействовать для финального рывка на Покровск, пока остаются связанными на Запорожской области. И враг вынужден был выбирать между двумя амбициями, не имея достаточного кулака для одновременного успеха на обоих векторах,

– говорит Лефтер.

Что касается Гуляйполя, то на тактическом уровне ситуация на Александровском направлении тоже не имела значительного влияния на этот участок. Как пояснил командир 1-го ОШП "Перун", на Гуляйпольском направлении другая российская группировка. Хотя в глобальном разрезе контратака на Александровском направлении помешала планам врага на Запорожскую область.

Как информационная тишина помогает успеху на фронте?

Еще один момент успеха – информационная тишина. О ходе операции был минимум информации, в основном – попытки экспертов и журналистов анализировать имеющуюся информацию и строить на ее основе предположения. Комментарии со стороны военных были ограничены и крайне бедны на детали.

Стоит напомнить, что контрнаступление в 2023 году имело несколько причин провала. И одна из, пожалуй, самых главных – то, что враг был полностью готов к нему. Направление наступления и вообще само наступление как таковое не были секретом, только вот когда дошло до непосредственных атак – оказалось, что россияне ждали. Хотя, как позже вспоминали бойцы, которые первыми шли на прорыв, в частности с 47-й ОМБр "Магура", когда атаки провалились, появлялись мысли, что на самом деле они – отвлекающий маневр. Воины надеялись, что на самом деле основной удар будет там, где враг этого действительно не ждет. Однако чуда не произошло.

Поэтому в августе 2024 года прорыв Сил обороны в Курскую область происходил под полным информационным прикрытием. Иностранные партнеры не знали о намерениях Украины, поэтому и западная пресса не публиковала "инсайты". Когда наши войска уже контролировали Суджу, иностранные журналисты звонили и в Генштаб, и в Офис Президента, но в ответ было только молчание. Лишь на 6-й день операции президент Владимир Зеленский подтвердил, что наши войска действуют на территории России.

В 2026 году операция в Днепропетровской области началась также в условиях информационной тишины. В медиа был минимум информации о том, что происходит на направлении. Долгое время единственное, что было известно, это то, что что-то происходит и, очевидно, хорошее для нас. Это все.

Однако ограниченную информацию имели не только гражданские, но и сами военные. По данным источников 24 Канала в Силах обороны, командиры низших звеньев и даже командиры батальонов не имели полной информации о планах и текущей ситуации на всем направлении.

Эту информацию также подтверждает и командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов. Он отметил, что именно так и должны проходить операции, потому что чем меньше людей знают о планах, тем меньше риски утечки информации.

Мы сейчас пришли к выводу, что 80% успеха любой операции – соблюдение информационного вакуума и тайны. Не все у нас осознают, что надо поменьше разговаривать. Поэтому так и должно быть,

– отмечает "Перун".

Как россияне используют информационную тишину и приписывают себе победы?

Ни для кого не новость, что россияне приписывают себе несуществующие успехи. Мы это прекрасно видели, когда россиян выбили из Купянска, но пропаганда заявляла о захвате не только города, но и поселка Купянск-Узловой. Тогда все эти попытки рисовать успехи разбивались об то, что президент Зеленский опубликовал видео, записанное им лично на окраинах Купянска.

Однако с Днепропетровской областью была несколько иная ситуация – пока с украинской стороны была информационная тишина, враг решил так же рисовать успехи себе. Один из самых интересных кейсов – село Риздвянка Запорожской области.

Одной из главных целей россиян на Александровском направлении был поселок Терноватое Запорожской области, который еще и расположен на границе с Днепропетровской областью. В конце января россияне под прикрытием тумана даже пробовать осуществить массированный штурм, правда, он провалился.

И вот на годовщину вторжения 24 февраля, через несколько недель активных действий, Сил обороны на Александровском направлении россияне заявляют, что якобы захватили село Риздвянка Запорожской области, что на юго-западе от Терноватого. Также враг за время контратак на Александровском направлении заявил об оккупации нескольких сел неподалеку Гуляйполя и Беляевки Днепропетровской области на Покровском направлении. Все эти населенные пункты расположены на расстоянии нескольких километров от серой зоны, то что уж говорить о непосредственной линии соприкосновения?



Минобороны России заявляет о якобы захвате Риздвянки / Скриншот



Однако даже от серой зоны село было еще на расстоянии нескольких километров / Карта DeepStateMAP

Александр Кушнир, командир самоходного артиллерийского дивизиона 95-й бригады ДШВ уверен, что заявления российской пропаганды имеют исключительно политический мотив.

Здесь чисто политическая цель. И, например, так было в Купянске, когда (россияне, – 24 Канал) получили медали и ордена за захват города и думали, что может где-то потом удастся продвинуться. А не получилось,

– говорит Кушнир.

Хотя в течение последних недель россияне не заявляют о продвижении на Александровском направлении, зато минобороны России "кормит" аудиторию контентом с якобы успешными поражениями позиций Сил обороны.

Удалось ли сорвать наступление на Запорожье?

Вернемся к Терноватому. Ранее в интервью 24 Каналу командир 3-го механизированного батальона 110-й ОМБр имени Марка Безручко объяснял, что этот поселок является господствующей высотой и его захват россиянам нужен был для дальнейшего наступления на направлении к трассе Донецк – Запорожье. Оттуда – непосредственно к последнему.

Контратака Сил обороны помешала в частности планам россиян захватить Терноватое и выйти на запорожскую трассу. В ближайшей перспективе российское наступление на Запорожье сорвано, или скорее пока отсрочено, потому что россияне явно не будут оставлять попыток.

Командир 1-го ОШП Дмитрий "Перун" Филатов отмечает, что если бы враг не привлек резервы для отражения атак Сил обороны, то вполне вероятно, что их бы применяли для того, чтобы подойти к Запорожью.

Важно то, что мы заставляем противника использовать свои резервы не для наращивания наступления, а для отражения наших наступательных действий. Если бы мы не сделали этого здесь, они бы начали наступление на Запорожье, наращивали бы давление с Гуляйпольского направления, пробовали бы окружить Орехов и выходить на оперативную глубину, чтобы осуществлять давление на само Запорожье,

– говорит "Перун".

Хотя угрозы полностью для Запорожья не исчезают. И речь не идет о том, что россияне могут захватить областной центр, а о том, что они стремятся подойти к нему настолько близко, чтобы опустошить постоянными обстрелами.

Россияне все еще стремятся воплотить "гуляйпольский" сценарий для Орехова – подойти с востока и вместе с тем взять под огневой контроль все путями с севера. Однако российские планы на Запорожскую область контратака на Александровском направлении существенно попортила.

Контрнаступление или контратака – что произошло на Александровском направлении?

В феврале операцию Сил обороны поспешили назвать контрнаступлением, что на самом деле им не является. Это, как объясняют и сами военные, – контратака. "Перун" из 1-го ОШП называет такие атаки необходимостью.

Мы не то чтобы вынуждены, нам необходимо проводить наступательные операции на тех участках фронта, где это не выгодно врагу. Это как в боксе – ты можешь хорошо защищаться, но за защиту баллов не дают. Невозможно выиграть, если постоянно только отбиваться,

– отмечает командир.

Однако операция Сил обороны очевидно будет иметь последствия для фронта. Прежде всего – врагу приходится корректировать планы на свою весеннюю кампанию, которая уже терпит неудачи – вражеские войска отбросили от запорожской трассы, продвижение в районе Гуляйполя, Константиновки или Покровска даются огромной кровью, а штурм в районе Лимана, который готовили полтора месяца, потерпел крах. Хотя, конечно, это не означает, что кампания закончилась и что враг полностью ослаблен.

Михаил "Депутат" Трач, командир батальона "Сапсаны" 30-й ОМБр, уверен, что после событий на Александровском направлении россияне будут корректировать свою тактику, поскольку инфильтрация и "тысячи порезов" используют почти на всем фронте.

После этого противник должен корректировать свои дальнейшие действия. То есть в Днепропетровской области были привлечены определенные резервы, были надежды на создание дополнительного давления. Однако это не удалось. Корректировать придется не только в районе границы трех областей (Донецкой, Запорожской и Днепропетровской, – 24 Канал), но и в целом в войске,

– говорит "Депутат".

Почти все, с кем мы общались в рамках подготовки этого материала отмечают планирование операции, ведь оно было успешным несмотря на то, что приходилось перемещать некоторые подразделения и делать это так, чтобы не ослабить другие участки, и так, чтобы это стало сюрпризом для россиян.

Силы обороны смогли осуществить успешную локальную контратаку на неожиданном для врага направлении. Это хороший знак для нас, однако нельзя недооценивать врага.

