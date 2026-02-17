Александровское направление – одно из самых сложных на фронте. В прошлом году это был один из самых нестабильных участков на линии соприкосновения, где россияне имели самые быстрые темпы продвижений. Врагу удалось выйти на Днепропетровщину и бои теперь продолжаются там.

Однако прошлой осенью ситуацию удалось стабилизировать и линия соприкосновения выровнялась. Хотя россияне все еще пытаются атаковать и взять под контроль стратегические высоты и новый участок трассы Курахово – Запорожье.

24 Канал имел возможность побывать на Александровском направлении и пообщаться с командиром 3-го механизированного батальона 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Максима Безручко. Его подразделение среди тех, кто держит рубежи на Днепропетровщине и Запорожье.

Какая сейчас ситуация на Александровском направлении, какие планы у россиян, можно ли решить вопрос нехватки людей в армии и может ли Украина победить в войне – читайте в эксклюзивном интервью.

Уже некого сажать в окопы, – откровенное интервью Алины Михайловой о фронте и эвакуации раненых

Цель россиян – захватить Запорожье: какая ситуация на Александровском направлении?

Мы с вами сейчас на Александровском направлении, поэтому в первую очередь хочу спросить об этом – какая сейчас текущая ситуация в зоне ответственности вашего батальона? Что здесь происходит и какие цели ставит себе враг?

На Александровском направлении по состоянию на сейчас ситуация тяжелая, но контролируемая, потому что противник больше внимания уделяет Гуляйполю.

Наша задача в определенной степени заключается в обороне дороги Покровское – Гуляйполе. Но у врага есть частичные успехи, несмотря на то, что он несет огромные потери. По глобальным задачам у них – это выход на населенный пункт Терноватое.



Терноватое – одна из главных целей россиян на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

А какое значение для них имеет этот поселок?

Это центральный населенный пункт, дальше идет высота – и они хотят забрать этот рубеж для дальнейшего продвижения по Запорожской области.

Если им удастся зайти в Терноватое или захватить его, чем это грозит нам?

После этого рубежа у них будет еще одна основная задача – трасса Запорожье – Донецк.



Через Покровское и Александровку проходит трасса в Запорожье / Карта DeepStateMAP

Учитывая действия россиян в районе Гуляйполя и Орехово, такой сценарий создает серьезные угрозы для Запорожья, не так ли?

Конечно. Глобальная задача противника – вся Запорожская область включая Запорожье.

А продвижение вглубь Днепропетровщины для них приоритетом не является?

Это буфер. Они хотят создать буферную зону, так же как и в Сумской области.

Какие сейчас основные тактики используют россияне в вашей зоне ответственности? Акцент на малые пехотные группы, или комбинируют это с механизированными штурмами?

В основном – малые пехотные штурмовые группы, но есть и механизированные. Однако в основном механизированные – это на мотоциклах, квадроциклах, переработанные "Нивы", легковушки, "Уралы" и так далее.

Бывает и бронетехника, но сейчас это довольно редко. Соотношение где-то 90% к 10%.

Январь у нас отличился довольно сильными морозами и туманами. Как погодные условия влияют на боевые действия – они останавливают противника или наоборот россияне пользуются этим?

Они используют плохие погодные условия для продвижений. Как только ухудшаются погодные условия – с дронами беда. К сожалению, это техника и она имеет свои определенные пределы возможностей.

Поэтому, к сожалению, дроны часто перестают функционировать так, как мы этого хотим и как это происходит при хороших условиях. Этим враг и пользуется.



Командир 3-го батальона 110-й ОМБр / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

За последний год Александровское направление претерпело существенные изменения. Еще год назад оно было Времовским и Кураховским направлениями, потом Новопавловским. Линия соприкосновения была очень динамичной, но, если смотреть на данные открытых источников, то ситуация сейчас более-менее здесь выровнялась. Этому способствовало то, что россияне больше внимания сейчас уделяют Гуляйполю или были и другие факторы, которые позволили стабилизировать линию фронта?

Действительно, основная задача врага – Гуляйполе. Но, по моему мнению, наше направление все еще одно из первоочередных, потому что здесь проходит трасса. У кого есть логистика, у того есть достаточно много возможностей развивать дальнейшее наступление, подготавливая плацдарм.

Почему россияне прорвались на Днепропетровщину и как готовить оборону дальше?

В прошлом году боевые действия дошли до Днепропетровщины. И еще прошлой весной многие медийные военные и не только военные призывали готовить оборону области, ведь со стороны Покровска приближался фронт. За почти год мы видим, что из этого района прорыв не состоялся, но все же бои на Днепропетровщине идут на Александровском направлении. По вашим оценкам, Днепропетровская область была готова к обороне?

Есть много факторов, почему россияне прорвались. Нельзя быть готовыми ко всему, что есть в их головах. Конечно, многие вещи можно предусмотреть, разведка работает и некоторые планы знает, но всегда есть элемент неожиданности и все эти "сюрпризы", которые нам устраивают.

Так уж сложилось, что фронт здесь. Надо исходить из текущей ситуации и планировать оборону в соответствии с тем, что есть.

Местность, где сейчас проходит фронт, не играет против нас? Это довольно такая равнинная территория.

Это уже не Донбасс. На Донбассе гораздо больше было различных укреплений и так далее. Сейчас уже мы делаем много своими силами – оборудуем блиндажи, имели определенные задачи по подготовке оборонительных рубежей.

Собственно, о подготовке рубежей, особенно о той, которая не в вашей зоне ответственности. Как сейчас с обустроенными заранее позициями? Просто в прошлом году был кейс, когда одна из инженерных бригад показала подготовленные позиции в виде окопов в чистом поле и это сразу же раскритиковали. Но это же не единственный случай. Сейчас как с подготовкой рубежей?

Понимаю, о чем вы. Я надеюсь, что позиции больше не готовят в открытом поле, где их визуально легко увидеть, потому что они вообще неэффективны. Во-первых, они просматриваются. Во-вторых, у нас нет того количества военнослужащих, чтобы вести там оборону.

Исходя из этих двух факторов надо делать небольшие позиции на 3 – 4 военнослужащих где-то в посадках, где есть насаждения, где есть деревья и можно укрыться.

Почему пехота застревает на позициях и сколько бы должны были длиться выходы?

Сейчас ситуация на фронте довольно сложная и, к сожалению, часто происходят случаи, когда пехотинцы проводят несколько десятков или даже более сотни дней на позициях. Или у вас в подразделении такие случаи есть?

Разные случаи бывают и такое случается, но в основном это если есть для этого, скажем так, предпосылки. То есть, когда пехотинцы где-то "обрежутся" или они в окружении из-за действий противника или определенных действий смежных подразделений.

Если говорить о вашем батальоне, то какое наибольшее количество дней, которые проводили на позициях пехотинцы.

73 дня.

Их удалось эвакуировать?

Да.

В разных подразделениях к таким кейсам свои подходы, самое популярное – если пехотинец застрял на позициях, то по возвращению он получает новую должность, а не отправляется на следующий выход. Какой подход у вас?

Действительно, есть такая практика. Люди, которые прошли пехоту и возвращаются с ранением или, дай Бог, без, лечатся, восстанавливаются и возвращаются обратно в подразделение, но на новую должность. Могут перейти на огневую поддержку, БПЛА или НРК, которые мы сейчас развиваем и отправляем бойцов на обучение.



Командир 3-го батальона 110-й ОМБр / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

В идеале какой бы должна была быть продолжительность выхода пехотинца в нынешних условиях?

В идеале хотелось бы до 10 дней. Прошли 10 дней – отдыхай. Но от идеала мы далеки, у нас тяжелая логистика. Вся логистика сейчас происходит с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. То есть с помощью этих средств мы осуществляем подвозы провизии, питания, боекомплекта, средств связи, батарей. Тем более в условиях морозов.

Не только мобилизация: откуда приходят новобранцы в бригаду?

Логистика в таких случаях – проблема №1. А как насчет нехватки людей? Насколько она ощущается, особенно, когда мы говорим о пехоте?

Действительно, нехватка ощущается. Но есть существенное различие между тем, что есть сейчас и что было год назад. Сейчас больше внимания и сил мы уделяем дронам, развитию БПЛА, НРК и так далее. Их развитие позволит перекрывать всю эту, так сказать, нехватку пехоты.

Но могут ли, например, НРК заменить пехотинцев?

Полностью невозможно, потому что, как я уже упоминал, погодные условия влияют на технику, например. И, к сожалению, часто она не работает так эффективно, как бы хотелось.

Основной путь пополнения войска сейчас – мобилизация. Но есть ли еще добровольцы, которые сами приходят к вам, или, возможно, по "Контракту 18 – 24"?

По этому контракту у нас есть лишь те, что уже у нас служит и хочет такой контракт подписать теперь. Новобранцев по контракту этом у нас нет.

Интересно! "Контракт 18 – 24" – это специальная форма контрактов для граждан, не достигших мобилизационного возраста, который можно подписать с любым выбранным подразделением. Контракт можно подписать на 1 или 2 года (последний для тех, кто хочет работать в направлении БПЛА). Тот, кто подпишет такой контракт, может получить денежные выплаты, возможность обучения по государственному заказу и другие льготы, а после завершения контракта – 1 год отсрочки от службы.

На пилотном этапе этот контракт можно было подписать только в определенном перечне бригад, сейчас же ограничений по подразделениям нет.

Основной наплыв людей в подразделении сейчас через рекрутинг, который активно развиваем с прошлого года.

Рекрутов больше, чем мобилизованных?

Думаю, что да, потому что наплыв мобилизованных не большой. А рекрутинг идет по разным направлениям и сферам. Люди идут по разным причинам – с добровольных принципов, через СОЧ или по другой причине.

Надо работать командирам: какая сейчас ситуация с СОЧ?

Кстати, о СОЧ. Новый министр обороны Михаил Федоров заявлял, что у нас есть около 200 тысяч случаев СОЧ, а главком ВСУ Александр Сырский говорит, что этот показатель растет. У вас в подразделении какая тенденция сейчас?

Рост наблюдается только тогда, когда есть много военнослужащих. Надо понимать, что механизированный батальон – это пехота, потому что сейчас мало привлекается техника из-за дронов.

И когда есть пополнение, когда мы физически не успеваем поработать с людьми, у них возникает паника, потому что они из гражданской жизни приходят и такое бывает. Но когда все стабильно, люди знакомы друг с другом, тогда таких случаев гораздо меньше. Но, к сожалению, есть.

Но ведь и случаи возвращения из СОЧ тоже есть. Как с такими бойцами работаете?

Возвращаются в основном по нескольким причинам. Кого-то ловят на блокпостах, некоторые возвращаются, потому что закрыл вопрос по здоровью и имеет статус ограниченно годного, некоторые мотивированы и хотят работать дальше. Есть разные варианты.

Возвращаются, то хорошо, работаем и находим для них должности. Иногда возвращаются специалисты, которых можно привлечь к НРК, БПЛА, в минометную батарею и так далее. Соответственно, подбираем должность.

Есть случаи, когда боец уходит в отпуск и не возвращается. И бывает так, что другим бойцам отменяют отпуска из-за этого. И это выглядит так, будто наказывают именно тех, кто остался. Что думаете об этом?

Это вопрос индивидуальный. У нас такое происходит все меньше и меньше. Особенно, когда мы уже слаживаемся как коллектив, у нас люди знакомы друг с другом и эти факторы уменьшают риски СОЧ.

Когда командир работает с человеком, знает о его проблемах, способствует их решению, даже, если это, например, какие-то семейные обстоятельства. Такие моменты и нюансы дают стимул оставаться и не уходить. Или даже если уходить, то, скажем так, с элементами порядочности.

В 2022 году, и даже в 2023-м, у нас были очереди в военкоматы, многие люди шли добровольцами. Сейчас ситуация противоположная. По вашему мнению, ситуация, в которой мы оказались, несмотря на то, что мы в войне на истощение – закономерность или все же результат того, что где-то была допущена ошибка?

Конечно, мобилизация, мягко говоря, не такая, как хотелось бы. И это очень мягко говоря. Кто допустил ошибку – можно на многих указывать, но, я думаю, что покажет только время. И лишь тогда мы, возможно, найдем ответы.

Есть такое популярное среди военных выражение – "Из армии есть три пути – 200, 300, СОЧ". Многие военные – почти 4 года в армии, хоть до вторжения они кадровыми военными не были. Но с другой стороны – в условиях, когда у нас нехватка людей, увольнять со службы тех, кто с 2022 года в армии, тоже невозможно. По вашему мнению, какой может быть выход из этой ситуации?

Если будет срок службы – бойцам не будет замены 100%. Я тоже мобилизован – 4 года назад не видел себя военным, но сейчас таким есть.

"Кто первый прыгнет – тот выигрывает": какие технологии сейчас внедряет 110-я бригада?

Вы упоминали, что в условиях, в которых мы сейчас, – ставка на технологии, которые помогут покрывать недостаток людей. Какие конкретные приоритеты в направлениях технологий сейчас у вас в батальоне?

Непосредственно – разведка. Ударная составляющая у нас также на стадии активного развития, но есть много нюансов. Также хотим внедрить наземные роботизированные комплексы, потому что они себя очень хорошо зарекомендовали, особенно в моментах, где не надо отправлять военнослужащих и рисковать их жизнью, а использовать именно их.

А как насчет тяжелых бомбардировщиков?

Они у нас развиты, уже больше года работаем в этом направлении. Сейчас еще хотим добавить людей на FPV-дроны.

FPV-дроны и особенно дроны на оптоволокне – существенная проблема. А какая сейчас их дальность? Потому что знаю, что находят в обломках катушки на несколько десятков километров, но на практике какая дальность?

Это может быть поражение на 20 километров и более. Недавно поразили пикап взвода связи. Кто разбирается, тот знает, что они относительно на расстоянии от фронта. Но поразили на расстоянии 26 километров от линии соприкосновения. Точка взлета неизвестна.

Важно. Дроны стали как возможностью, так и вызовом, ведь враг тоже не стоит на месте. Детекторы дронов сейчас – необходимость, которая может спасти не одну жизнь наших воинов. Сейчас 110-я бригада собирает на "Чуйку", которая поможет выявлять вражеские дроны. Цель сбора – 30 000 гривен.

Переходите по ссылке и присоединяйтесь к сбору!

FPV-дроны фактически являются расходным материалом. На примере одного экипажа, можете сказать, сколько дронов, например, за день или за выход идет?

Есть много факторов, бывает за день от 10 до 20 дронов. В более спокойные дни получается меньше.

FPV-дроны – эффективное оружие, сейчас их у нас достаточно много и мы их ежедневно применяем.

А как используете НРК? Это направление для батальона является относительно новым, как я понимаю?

У нас уже есть случаи эффективного применения. Например, эвакуировали тяжелых раненых, которые не могли передвигаться, завозили боекомплект на позиции и провизию. Мы используем НРК по максимуму.

Когда-то и те же FPV были новинкой и чем-то непонятным и неизвестным и к ним относились с осторожностью, сейчас так с НРК. Но, я уверен, кто первым прыгнет в этот поезд – может в будущем выиграть.

Эвакуация раненых на каком расстоянии происходит?

Надо понимать, что маршрут – не прямая линия. Есть переправы, оператору надо заранее проложить маршрут или корректировать его уже во время операции.

С последнего – эвакуировали раненого, к нему от точки разгрузки НРК ехал 12 километров. Это было, кажется, в ноябре прошлого года. Эта операция длилась всю ночь – начали около 8 вечера и завершили в 6 утра. Всю ночь работали.

Какова дальнейшая судьба этого бойца?

После успешной эвакуации отправили на лечение. Он был тяжелый, но, слава Богу, с ним все хорошо.

Совсем другое поколение: как изменилась армия за время большой войны?

Вы в армии не один год и фактически с самого начала полномасштабной войны. Очевидно, что за эти годы произошло немало изменений в разных сферах. Какое изменение вы считаете самым главным?

Войско очень сильно изменилось. Знакомые, которые были в армии до полномасштабной войны, говорят, что изменения кардинальные. Есть целое новое поколение командиров, начиная от комбатов и дальше вверх – командиров бригад, армейских корпусов, оперативных командований. Это совсем другое поколение.

К управлению пришли молодые военнослужащие, которые действительно знают, что такое быть командиром роты во время войны, быть командиром батальона или командиром бригады. И это дает свои плоды.

Среди молодых командиров можно выделить и вас. Офицерское звание у вас было до полномасштабного вторжения?

Да, я закончил военную кафедру в Харькове, но я не кадровый военный – я мобилизован.



Командир 3-го батальона 110-й ОМБр / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Слово "победа" вышло из употребления: что военные думают о конце войны?

Когда возникают какие-то громкие коррупционные скандалы, такие как махинации вокруг "Энергоатома", организованные, в частности, Тимуром Миндичем, гражданская часть общества реагирует остро и иногда это бьет по моральному состоянию, потому что с одной стороны – война, с другой – кто-то наживается. А как реагируют военные, ваши подчиненные на такие скандалы?

В основном никак. Мы здесь заняты своей работой и в основном нет времени, чтобы наблюдать. Хотя видим новости, обсуждаем, но не так активно, как если бы кто-то мог подумать. Бывало, поговорили, посмеялись, задумались или поматерились на тех или иных персонажей и делаем свою работу дальше.

В 2022 году, когда мы на государственном уровне декларировали цель выйти на границы 1991 года, то учитывая контрнаступления на Херсонщине и Харьковщине у общества было видение того, как война может закончиться – например, закреплением наших войск на государственных границах. Однако сейчас это фактически невозможно. То возникает вопрос – а можем ли мы победить?

Слово "победа" у нас уже вышло из употребления. Оно для общества, для иностранных партнеров. А для нас победа... Ну что я могу сказать о победе человеку, который потерял все? Тому, кто потерял части своего тела, кто потерял своих близких – какая для них победа и что она будет значить?

Прежде всего у нас есть мысли о том, что хотелось бы скорейшего окончания. Вот когда прошлой весной были так называемые перемирия, то на Сумщине, где мы тогда были, была необычная тишина. Пехота докладывала – 4.5.0. Была какая-то надежда внутри. Хотя с одной стороны понимаешь, что вряд ли, но с другой стороны – "а вдруг?".

Уже год у нас идет тема переговоров и мы все так или иначе надеемся, что война закончится. Однако год прошел, фронт движется, еще несколько городов превратились в пустошь. На фоне этого, по моим, и не только моим наблюдениям, вовлеченность людей в сборы, к поддержке армии несколько падает, потому что действительно есть надежда, что вот-вот все закончится. А влияет ли это на военных?

Одно дело наблюдать за переговорами и слушать какие-то лозунги политиков или иностранных партнеров, а другое – видеть реальность. Когда ты здесь, на передовой, ты все видишь и понимаешь, что о мире или остановке войны сейчас речь идти не может.

Мы уже говорили о победе, но вместе с тем угроза потерпеть поражение остается. Что мы как общество должны делать, чтобы не проиграть?

Все уже устали. Это звучит ужасно, но так и есть. Но нужно понимать, что и нам, военным, тоже не очень приятно находиться здесь и не то что бы мы хотели продолжать. Мы тоже хотим, чтобы это закончилось.

Однако для того, чтобы война закончилась, нам нужно немало ресурсов и не все может предоставить государство. Поэтому мы открываем сборы, просим общество помогать нам и, действительно, сейчас уменьшились донаты и мы уже собираем не на пикапы или РЭБы, а элементарно на ремонт техники, чтобы мы могли ремонтировать пикапы, которые есть.

Поэтому огромная просьба к людям, чтобы они открыли глаза, сняли розовые очки и помогали.

И, как по мне, отключение света – это еще один ответ и напоминание о том, что война продолжается.