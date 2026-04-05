Благодаря успешной работе операторов дронов, враг остался без важного вооружения. Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ, обнародовав соответствующее видео.

Что известно об уничтожении российского "Сонцепека"?

Утром 4 апреля украинские дроны-камикадзе выследили установку, которая готовилась к обстрелу позиций Сил обороны. Несмотря на прикрытие средствами радиоэлектронной борьбы, украинским операторам удалось точно поразить цель.

Удар пришелся непосредственно по боекомплекту системы, что повлекло мощную детонацию. Взрыв термобарических снарядов было видно за много километров – в небо поднялся большой столб огня и дыма.

В армии отметили, что такие системы являются одними из самых опасных на поле боя, ведь используют термобарические боеприпасы, которые создают разрушительную ударную волну и выжигают все в зоне поражения. В результате атаки техника вместе с экипажем была полностью уничтожена.

ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" на Харьковщине

Важно! ТОС-1А "Сонцепек" – это огнеметная система залпового огня калибра 220 мм, имеющая термобарические боеприпасы. Оккупанты регулярно обстреливают из этой РСЗО Харьковщину и другие прифронтовые регионы.

