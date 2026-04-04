В ВМС Украины не подтверждают свою причастность к инцидентам с российскими самолетами в оккупированном Крыму. Дмитрий Плетенчук в интервью Укринформу заявил, что это могли быть или действительно аварии, или последствия работы вражеских систем.

Почему разбились российские Ан-26 и Су-30 в Крыму?

Так, представитель ВМС отметил, что авария Ан-26, вероятнее всего, была несчастным случаем.

Военный объяснил, что в Крыму активно работают российские системы ПВО и средства РЭБ. Поэтому, по его словам, нельзя исключать, что самолет потерпел крушение из-за глушения сигналов GPS или ошибки в работе российской противовоздушной обороны.

По словам Плетенчука, данные с оккупированной территории проверяются долго, потому что получить точную информацию оттуда сложно.

По Су-30, в ВМС также отрицают свое участие в событии. Там считают, что скорее всего произошла техническая авария, связанная с интенсивной эксплуатацией самолета или сложными условиями полетов.

Представитель добавил, что постоянное использование российской авиации в Азово-Черноморском регионе приводит к износу техники и усталости экипажей, что повышает риск аварий.

Что известно об авариях Ан-26 и Су-30?

  • 31 марта примерно в 18:00 по московскому времени минобороны России сообщило о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26, который выполнял плановый рейс над временно оккупированным Крымом.

  • Уже в ночь на 1 апреля российская сторона подтвердила, что самолет потерпел катастрофу. Все, кто находился на борту, погибли. Это семь членов экипажа и 22 пассажира. Среди них – российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота России. Ранее генерал командовал 45 армией Военно-воздушных сил России и противовоздушной обороной Северного флота.

  • Эксперт обратил внимание, что Ан-26 не предназначен для пассажиров, поэтому такое количество людей на борту кажется необычным. Вероятно, самолет был специально переоборудован. Криволап не исключает возможной диверсии, ведь такие самолеты редко падают без серьезных причин.

  • По данным, борт упал в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. В России предварительно причиной аварии называют техническую неисправность.

  • 3 апреля в Крыму разбился российский истребитель Су-30 во время учебного полета. Боекомплекта на борту не было. Экипаж катапультировался и был эвакуирован.