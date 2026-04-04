В ВМС Украины не подтверждают свою причастность к инцидентам с российскими самолетами в оккупированном Крыму. Дмитрий Плетенчук в интервью Укринформу заявил, что это могли быть или действительно аварии, или последствия работы вражеских систем.
Почему разбились российские Ан-26 и Су-30 в Крыму?
Так, представитель ВМС отметил, что авария Ан-26, вероятнее всего, была несчастным случаем.
Военный объяснил, что в Крыму активно работают российские системы ПВО и средства РЭБ. Поэтому, по его словам, нельзя исключать, что самолет потерпел крушение из-за глушения сигналов GPS или ошибки в работе российской противовоздушной обороны.
По словам Плетенчука, данные с оккупированной территории проверяются долго, потому что получить точную информацию оттуда сложно.
По Су-30, в ВМС также отрицают свое участие в событии. Там считают, что скорее всего произошла техническая авария, связанная с интенсивной эксплуатацией самолета или сложными условиями полетов.
Представитель добавил, что постоянное использование российской авиации в Азово-Черноморском регионе приводит к износу техники и усталости экипажей, что повышает риск аварий.
Что известно об авариях Ан-26 и Су-30?
31 марта примерно в 18:00 по московскому времени минобороны России сообщило о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26, который выполнял плановый рейс над временно оккупированным Крымом.
Уже в ночь на 1 апреля российская сторона подтвердила, что самолет потерпел катастрофу. Все, кто находился на борту, погибли. Это семь членов экипажа и 22 пассажира. Среди них – российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота России. Ранее генерал командовал 45 армией Военно-воздушных сил России и противовоздушной обороной Северного флота.
Эксперт обратил внимание, что Ан-26 не предназначен для пассажиров, поэтому такое количество людей на борту кажется необычным. Вероятно, самолет был специально переоборудован. Криволап не исключает возможной диверсии, ведь такие самолеты редко падают без серьезных причин.
По данным, борт упал в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. В России предварительно причиной аварии называют техническую неисправность.
3 апреля в Крыму разбился российский истребитель Су-30 во время учебного полета. Боекомплекта на борту не было. Экипаж катапультировался и был эвакуирован.