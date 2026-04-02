Об этом пишут росСМИ и Exilenova+.

Что известно о генерал-лейтенанте Отрощенко?

Сейчас стало известно, что на борту самолета Ан-26, который разбился в Крыму, был российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Эту информацию подтверждает руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Отрощенко был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота России. Ранее генерал командовал 45 армией Военно-воздушных сил России и противовоздушной обороной Северного флота.

Во время полета его сопровождали 6 офицеров штаба Северного флота – все они также погибли.

К слову, во время катастрофы самолета Ан-26 погибли все кто находился на борту – семь членов экипажа и 22 пассажира. По предварительной причине, самолет разбился из-за технической неисправности.

Важно! Россия постепенно теряет свою авиацию и в этом ей значительно помогают Силы обороны Украины. В тот же день удару подвергся сверхзвуковой истребитель Су-34 при попытке отразить атаку украинских дронов. А за несколько дней до этого – защитники уничтожили российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Его атаковал FPV-дрон на оптоволокне.

