Об этом пишут росСМИ и Exilenova+.
Что известно о генерал-лейтенанте Отрощенко?
Сейчас стало известно, что на борту самолета Ан-26, который разбился в Крыму, был российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Эту информацию подтверждает руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Отрощенко был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота России. Ранее генерал командовал 45 армией Военно-воздушных сил России и противовоздушной обороной Северного флота.
Во время полета его сопровождали 6 офицеров штаба Северного флота – все они также погибли.
К слову, во время катастрофы самолета Ан-26 погибли все кто находился на борту – семь членов экипажа и 22 пассажира. По предварительной причине, самолет разбился из-за технической неисправности.
Важно! Россия постепенно теряет свою авиацию и в этом ей значительно помогают Силы обороны Украины. В тот же день удару подвергся сверхзвуковой истребитель Су-34 при попытке отразить атаку украинских дронов. А за несколько дней до этого – защитники уничтожили российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Его атаковал FPV-дрон на оптоволокне.
Какие детали инцидента с Ан-26 известны?
31 марта около 18:00 по московскому времени Минобороны России сообщило о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26. Известно, что самолет совершал плановый перелет над временно оккупированным Крымом.
Впрочем, уже ночью 1 апреля российские власти признали катастрофу Ан-26. Там заявили, что все кто был на борту – погибли.
Самолет разбился в районе села Куйбышево Бахчисарайского района в оккупированном Крыму. В России уверяют, что причиной стали технические неисправности.
Известно, что Ан-26 – это советский военно-транспортный самолет, который предназначен для перевозки грузов, десанта и возможной эвакуации раненых.