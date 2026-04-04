Об этом в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт Константин Криволап, добавив, что этот тип авиации имеет грузолюк, рампу, способен перевозить оборудование массой 8 – 10 тонн.

Почему в Крыму мог разбиться Ан-26?

На борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира. Все они погибли в результате авиакатастрофы. Впоследствии стало известно, что на борту был генерал-лейтенант Александр Отрощенко, 6 офицеров штаба Северного флота России и военные моряки. Сообщается, что самолет якобы ударился о скалу из-за технической неисправности и упал возле поселка Куйбышево Бахчисарайского района.

То, что на борту было 23 человека, свидетельствует о том, что происходило что-то не совсем понятное. Потому что Ан-26 – это транспортный самолет, он не приспособлен для перевозки пассажиров,

– уточнил Криволап.

Когда там находятся десантники, то, по словам авиаэксперта, они сидят на своих парашютах, потому что кресел в таком самолете нет. Он предположил, что если в этот самолет 31 марта нагнали столько людей, значит это был какой-то специальный самолет, который был оборудован для таких перевозок.

Интересно, что они делали в Крыму, то ли получали новые знания, то ли что-то передавали. Я не исключаю, что там была не просто ошибка экипажа, хотя в основном такие аварии происходят именно из-за этого, а все-таки могла быть диверсионная работа. Потому что Ан-26 просто так не падают,

– подчеркнул Криволап.

Заметьте! По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, самолет Ан-26 мог разбиться на полуострове из-за ошибок в технике пилотирования.

