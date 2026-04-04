Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, додавши, що цей тип авіації має вантажолюк, рампу, здатний перевозити обладнання масою 8 – 10 тонн.

Дивіться також Катастрофа Ан-26 у Криму: що за літак втратили росіяни й чи дійсно він врізався у скелі

Чому у Криму міг розбитися Ан-26?

На борту перебували 7 членів екіпажу та 23 пасажири. Всі вони загинули внаслідок авіакатастрофи. Згодом стало відомо, що на борту був генерал-лейтенант Олександр Отрощенко, 6 офіцерів штабу Північного флоту Росії та військові моряки. Повідомляється, що літак нібито вдарився об скелю через технічну несправність і впав біля селища Куйбишеве Бахчисарайського району.

Те, що на борту було 23 людини, свідчить про те, що відбувалось щось не зовсім зрозуміле. Тому що Ан-26 – це транспортний літак, він не пристосований для перевезення пасажирів,

– уточнив Криволап.

Коли там перебувають десантники, то, зі слів авіаексперта, вони сидять на своїх парашутах, бо крісел в такому літаку немає. Він припустив, що якщо в цей літак 31 березня нагнали стільки людей, значить це був якийсь спеціальний літак, який був обладнаний для таких перевезень.

Цікаво, що вони робили у Криму, чи то отримували нові знання, чи то щось передавали. Я не виключаю, що там була не просто помилка екіпажу, хоча в основному такі аварії стаються саме через це, а все-таки могла бути диверсійна робота. Тому що Ан-26 просто так не падають,

– підкреслив Криволап.

Зауважте! На думку військового експерта, льотчика-інструктора і полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, літак Ан-26 міг розбитися на півострові через помилки у техніці пілотування.

Росія втрачає авіацію: останні новини