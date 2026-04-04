В результате успешных ударов предприятие остановило работу. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Каковы последствия поражения меткомбината?

СБУ в Донецкой и Луганщине вместе с 1-м отдельным центром СБС ВСУ в очередной раз ударили по мощностям Алчевского меткомбината. Отмечается, что это важный объект, используемый российской армией в целях военного производства.

Интересно! В СБУ объяснили, что изделия с предприятия поставляют на российский "Уралвагонзавод". Там оккупанты уже делают военную технику, в том числе танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С".

Бойцы определили расположение важных производственных мощностей объекта и ударили по ним дронами украинского производства FP-2.

В СБУ уточнили, что успешные удары повредили доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции предприятия.

Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу,

– уточнили в Службе безопасности.

Атака на меткомбинат в Луганской области: смотрите видео

