У результаті успішних уражень підприємство зупинило роботу. Про це повідомили у Службі безпеки України.
Які наслідки ураження меткомбінату?
СБУ на Донеччині та Луганщині разом із 1-м окремим центром СБС ЗСУ вкотре вдарили по потужностях Алчевського меткомбінату. Зазначається, що це важливий об'єкт, який російська армія використовує з метою військового виробництва.
Цікаво! У СБУ пояснили, що вироби з підприємства постачають на російський "Уралвагонзавод". Там окупанти вже роблять військову техніку, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".
Бійці визначили розташування важливих виробничих потужностей об'єкта та вгатили по них дронами українського виробництва FP-2.
У СБУ уточнили, що успішні удари пошкодили доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції підприємства.
Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу,
– уточнили в Службі безпеки.
Атака на меткомбінат на Луганщині: дивіться відео
Нещодавні удари по об'єктах росіян
Сили безпілотних систем ЗСУ проінформували про удари по базах запуску "Шахедів" у Брянській та Курській областях. Також у Феодосії бійці знищили радіолокаційну станцію комплексу С-400.
Під прицілом українських дронів були й зенітний ракетний комплекс "Тор", паливні цистерни та логістичні бази окупантів на ТОТ.
На Запоріжжі один з підрозділів Нацгвардії уразив російську систему РЕБ "Палатін". Її вартість сягає 20 мільйонів доларів.