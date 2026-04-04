Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Які російські об'єкти атакували?

Зазначається, що птахи 9 бату "Кайрос" окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", здатну виявляти гіперзвукові цілі за 600 кілометрів.

Ця радіолокаційна станція, на розгортання якої витрачають усього 5 хвилин, автоматично супроводжує до 100 цілей одночасно та наводить до 72 ракет. Птахи 1 ОЦ СБС водночас завдали удару по ЗРК "Тор".

Комплекс був розташований в районі Зачатівки Донецької області. Також під ударом опинилася зенітна установка ЗУ-23-2 у населеному пункті Лозівський у Луганській області, вона призначена для боротьби з БпЛА.

Ба більше, українським силам вдалося знищити цистерну з паливом у районі населеного пункту Новосімейкіне, розташованого у Луганській області. Зокрема, серед низки уражених військових об'єктів опинилися:

логістичний хаб 5А у Новополтавці, на тимчасово окупованій території Запорізької області;

логістичний хаб 35А у Червоному Полі, на тимчасово окупованій території Донецької області;

тимчасовий пункт дислокації підрозділів 3А у населених пунктах Шульгинка та Біловодськ на тимчасово окупованій території Луганської області;

командно-спостережний пункт та пункти зосередження живої сили російських 36-ї окремої мотострілецької бригади, 143-го мотострілецького полку, 160-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії у Голубицькому та Великій Новосілці (Донецька область), Самійлівці (Запорізька область), Біловодську та Шульгинці (Луганська область);

склади матеріально-технічного забезпечення та з пально-мастильними матеріалами.

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БпЛА "Шахед" у Навлі (Брянської області) та на аеродромі Халино (Курської області),

– ідеться у повідомленні.

Яких втрат завдають противнику?