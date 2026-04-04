Відео очевидців зафіксувало кілька масштабних пожеж на різних локаціях. Осінтери вже мають припущення, про які саме мовиться – 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.
Повітряна атака на Тольятті 4 квітня: що відомо про наслідки?
Місто Тольятті розташоване у Самарській області Росії. Уночі 4 квітня воно зазнало масованої повітряної атаки дронами. Місцеві чули багато вибухів у різних частинах міста та звуки моторів БпЛА, а також бачили яскраві спалахи у небі, дим та вогонь.
Вдалі дії безпілотників спричинили масштабні пожежі у місті. Спільноти осінтерів у телеграмі вважають, що під удар потрапили щонайменше два промислові хімічні підприємства. А саме:
"Тольяттікаучук" – спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку та компонентів для шинної й гумотехнічної промисловості.
Та "КуйбишевАзот" – випускає азотні добрива та хімічну сировину, важливу для забезпечення окупаційної армії.
Чимало масштабних займань у Тольятті: дивіться відео очевидців
Де розташоване місто Тольятті: показуємо на карті
Де ще нещодавно лунали вибухи у Росії?
2 квітня НПЗ в Уфі від "Башнефті" атакували дрони. Він розташований приблизно за 1400 кілометрів від кордону України і є важливим вузлом у паливному ланцюзі Росії.
У ніч на 3 квітня безпілотники проривались у Москву, Ленінградську область та Воронеж. Місцева влада заявляла про роботу ППО, збиття дронів та "падіння уламків".
До слова, кілька днів тому військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповідав 24 Каналу, що подібні удари будуть тривати. Зокрема і для того, щоб розтягнути ППО противника по флангах країни.