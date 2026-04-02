Це один із ключових НПЗ у регіоні. 24 Канал розповідає, що про нього відомо.

Що відомо про НПЗ в Уфі?

Уфимський НПЗ входить до структури "Башнефть", що перебуває під контролем "Роснефті". Там виготовляють бензин, дизель, авіапаливо та нафтохімію.

Довідково. В Уфі є 3 нафтопереробні заводи. Окрім "Башнефть-УНПЗ", це "Новойл" та "Уфанефтехім". Усі вони належать компанії "Башнефть". Відомо, що в 2024 її заводи переробили 14,6 мільйона тонн нафти.

Ці НПЗ є важливими вузлами у паливному та експортному ланцюгах Росії.

Перший об'єкт запрацював ще у 1938 році.

Наразі на атакованому УНПЗ діють кілька установок АВТ, а потужність майданчика з первинної переробки становить 7,5 мільйонів тонн на рік.

Довідково. Установка АВТ – первинна установка з переробки нафти, яка є ключовою у виробничому процесі. Без неї подальша переробка неможлива. Припускають, що удар був завданий в районі установки АВТ-5.

До слова, Уфа розташована за близько 1400 кілометрів від кордону України.

Що відомо про атаку?