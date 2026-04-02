Це один із ключових НПЗ у регіоні. 24 Канал розповідає, що про нього відомо.
Що відомо про НПЗ в Уфі?
Уфимський НПЗ входить до структури "Башнефть", що перебуває під контролем "Роснефті". Там виготовляють бензин, дизель, авіапаливо та нафтохімію.
Довідково. В Уфі є 3 нафтопереробні заводи. Окрім "Башнефть-УНПЗ", це "Новойл" та "Уфанефтехім". Усі вони належать компанії "Башнефть". Відомо, що в 2024 її заводи переробили 14,6 мільйона тонн нафти.
Ці НПЗ є важливими вузлами у паливному та експортному ланцюгах Росії.
Перший об'єкт запрацював ще у 1938 році.
Наразі на атакованому УНПЗ діють кілька установок АВТ, а потужність майданчика з первинної переробки становить 7,5 мільйонів тонн на рік.
Довідково. Установка АВТ – первинна установка з переробки нафти, яка є ключовою у виробничому процесі. Без неї подальша переробка неможлива. Припускають, що удар був завданий в районі установки АВТ-5.
До слова, Уфа розташована за близько 1400 кілометрів від кордону України.
Що відомо про атаку?
Місцеві мешканці прокинулися від вибухів близько 6 години ранку за місцевим часом.
Влада підтвердила атаку, але заявила, що БпЛА було "збито" на підльоті до НПЗ в Уфі, додавши, що уламки впали у промзоні і спалахнули. Також палав житловий будинок.
В обох випадках постраждалих нібито нема.
Варто зауважити, що минулий приліт по НПЗ в Уфі був 11 жовтня 2025 року. Тоді у Генштабі зазначали, що у глибокому тилу Росії немає безпечних місць.