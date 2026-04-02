Під прицілом опинився Уфимський НПЗ. Про це пише Exilenova+.
Що відомо про атаку на Уфу?
Місцеві прокинулися від вибухів близько 6 години ранку за місцевим часом.
Раніше було оголошено тривогу на території всієї республіки Башкортостан, а в аеропорту Уфи були введені обмеження на польоти.
Горить НПЗ в Уфі / Фото Exilenova+
Влада підтвердила атаку і стверджує, що кілька БпЛА було "збито" на підльоті до НПЗ в Уфі, зазначаючи, що уламки одного впали в промзоні.
Там гасять пожежу, постраждалих нібито немає.
"Ще один дрон потрапив до житлового будинку на вулиці Гафурі. Усі служби на місці, відкрите горіння ліквідовано. Ніхто не загинув та не постраждав", – розповіла влада про ще один випадок "успішної" роботи російської "певео".
Як повідомили осінтери "КіберБорошна", було уражено НПЗ "Башнефть-Новойл" у місті Уфа. Це за 1 300 кілометрів від кордону з Україною.
Припускають, що удар був завданий в районі установки АВТ-5. Наразі там дуже активна пожежа та висить чорний дим.
Довідково. Установка АВТ – первинна установка з переробки нафти, яка є ключовою у виробничому процесі. Без неї подальша переробка неможлива.
Виробничу установку атакують уже не вперше. Минулий приліт був 11 жовтня 2025 року.
Останні атаки на Росію
Днями сталася пожежа на нафтохімічному підприємстві в Нижньокамську. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу заявив, що наслідки для Росії можуть бути болючими.
Також Україна вдарила по Алчевському металургійному комбінату. Генштаб тоді повідомив й про успішні прильоти по військовому ешелону та пусковій установці ЗРК С-400.
Не оминули "добрі" БпЛА відвідували й Тольятті. Там нещодавно під атакою був хімзавод "КуйбишевАзот".