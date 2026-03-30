Жителі Тольятті повідомляли, що серія вибухів у місті пролунала близько 5-ої ранку. У небі було видно спалахи та чутно дзижчання моторів.

Що відомо про атаку на Тольятті 30 березня?

У мережі тим часом пишуть, що дрони атакували хімзавод "КуйбишевАзот". Це одна з провідних російських хімічних компаній, лідер у виробництві капролактаму та продуктів його переробки, входить до числа найбільших виробників азотних добрив.

Наслідки прильоту у Тольятті / Фото з соцмережі

Зауважимо, що "КуйбишевАзот" вже був під українською атакою цього місяця. Так, завод горів після "візиту" дронів 11 березня. У ніч проти 29 березня у Тольятті під ударом перебувало промислове підприємство. Про це повідомляв губернатор регіону. Чиновник не уточнив, про який саме об'єкт йдеться.

21 березня внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа в районі двох, розташованих неподалік один від одного, хімічних підприємств – "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот".

До слова, у "Курумочі" – міжнародному аеропорту міста Самара – запровадили режим "Килим", тобто заборонили посадку та виліт літаків.

Де ще було гучно уночі 30 березня?