Дрони прилетіли по Алчевську, що на Луганщині, та уразили ворожу підстанцію. Про це повідомили в Dnipro Osint.
Дивіться також Ленінградська область під новою атакою БпЛА: у порт Усть-Луга знову прилетіло
Що відомо про ураження підстанції в Алчевську?
Безпілотники FP-2 в ніч на 30 березня вгатили по Алчевській підстанції, яка працює з напругою 220 кіловольтів. Внаслідок влучання на місці сталося загоряння об'єкта.
Пожежа на підстанції в Алчевську / Скриншоти з відео
Підстанція забезпечувала електропостачання для Алчевського металургійного комбінату. Підприємство лише нещодавно відновило роботу після останньої атаки.
Нагадаємо, що вранці 20 березня в Алчевську прогриміли вибухи. За даними моніторингових каналів, у місті уражений металургійний комбінат. По ньому було щонайменше чотири прильоти. Пошкоджено доменну піч (ДП-3) та киснево-конвентерний цех (ККЦ).
Таганрог 29 березня зазнав масованої атаки дронами та ракетами. У місті чули велику кількість вибухів.
У Брянській області в ніч на 29 березня були вибухи та працювала ППО. Місцеві жителі повідомляли про дивні звуки.
Сили оборони України атакували російський завод "Промсинтез" у Чапаєвську ракетами FP-5 "Фламінго". Завод виробляє компоненти вибухових речовин для армії Росії.
В тимчасово окупованому Криму 28 березня атакували радіолокаційну систему "Валдай" і електропідстанцію "Кафа". Удари спрямовані на зниження логістичних можливостей окупаційної влади.